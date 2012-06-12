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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 16:29 BJT

〔香港股市〕收低,欧元区危机相关忧虑挥之不去

路透香港6月12日电---港股周二跟随全球市场下挫,因市场忧心欧元区危机,而数据显示上月中国银行贷款规模强于预期,带来有限支撑.

恒生指数.HSI收低0.4%.汇丰控股(0005.HK)及腾讯(0700.HK)等大盘股给大盘带来的拖累最甚,而这两只股票上日领涨.

内地方面,沪综指.SSEC和沪深300股指.CSI300双双跌0.7%,受电信和能源股打压.

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