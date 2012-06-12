〔香港金融〕联系汇率制度不需也没有计划作出更改--财政司长

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
路透香港6月12日电--香港财政司长曾俊华周二表示,联系汇率制度没有需要,也没有意图作出更改.政府亦再次表明全力维持联汇制度.
稍早在任内大力支持联系汇率的前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行等言论,引起市场瞩目.任志刚并称可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.[ID:nSH0107673]
"任志刚文章内容没有特别新意,大部份(内容)在他的任内与金管局同事讨论分析过."曾俊华在记者会上说.
金融管理局总裁陈德霖今日亦表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.[ID:nSH0107653]
香港自1983年起实施港元与美元挂钩的联系汇率制度.任志刚在担任金管局总裁任内曾指出,联系汇率制度在金融动荡时有助于确保港元稳定.然而,美元走弱导致港元相对贬值,以及香港与中国经济连动性高,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.(完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债