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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 17:52 BJT

〔香港金融〕联系汇率制度不需也没有计划作出更改--财政司长

路透香港6月12日电--香港财政司长曾俊华周二表示,联系汇率制度没有需要,也没有意图作出更改.政府亦再次表明全力维持联汇制度.

稍早在任内大力支持联系汇率的前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行等言论,引起市场瞩目.任志刚并称可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.[ID:nSH0107673]

"任志刚文章内容没有特别新意,大部份(内容)在他的任内与金管局同事讨论分析过."曾俊华在记者会上说.

金融管理局总裁陈德霖今日亦表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.[ID:nSH0107653]

香港自1983年起实施港元与美元挂钩的联系汇率制度.任志刚在担任金管局总裁任内曾指出,联系汇率制度在金融动荡时有助于确保港元稳定.然而,美元走弱导致港元相对贬值,以及香港与中国经济连动性高,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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