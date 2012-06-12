〔香港金融〕政府扞卫港元联系汇率制度,称无意图更改(更新版)

(新增官员谈话)

* 港府称无意改变联汇制度

* 候任特首亦称毋需改变制度或汇率水平

* 财政司长称此制度对香港最好

路透香港6月12日电---在前任金管局总裁任志刚抛出联系汇率制度可调整的言论后,香港财金政府官员周二纷纷发言扞卫联系汇率制度,财政司长曾俊华称没有需要也没有意图更改此制度.

此外,候任行政长官梁振英亦表示,其上任后,并无需要就联汇制度或联汇的汇率水平作出任何更改.

曾俊华向媒体说,"我们仍然维持这个看法,这是对香港最好的制度,没有意图作出任何改变,"

稍早在任内大力支持联系汇率的前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行等言论,引起市场瞩目.任志刚并称可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.[ID:nSH0107673]

"任志刚文章内容没有特别新意,大部份(内容)在他的任内与金管局同事讨论分析过."曾俊华称,"任志刚选择此时此刻说这些话,我觉得相当惊奇."

上周香港立法会完成一份报告称,任志刚需为任内爆发的雷曼兄弟迷你债券事件负上最终责任,并应予以谴责.[ID:nSH0107107]

而今日稍早,金融管理局总裁陈德霖亦表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.[ID:nSH0107653]

香港自1983年起实施港元与美元挂钩的联系汇率制度.任志刚在担任金管局总裁任内曾指出,联系汇率制度在金融动荡时有助于确保港元稳定.然而,美元走弱导致港元相对贬值,以及香港与中国经济连动性高,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)