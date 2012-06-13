《香港报摘》--经济日报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 要闻版头条:
--欧债危机未除,港府换届在即,有份参与制定联汇制度的金管局前总裁任志刚,在此敏感时刻以学者身份发表是否有需要检视联汇制度报告,亲手触碰"神圣不可侵犯"的联汇.
* 其他:
--中银国际副总裁谢涌海称,联汇制度长期对港金融稳定起重要作用,不应单因通胀高企而轻言检讨,更改挂钩货币亦涉难以解决的问题.
--李宁(2331.HK)管理层于分析员会议上称,今年首季度行业增长及零售端清理存货的速度,均逊于预期.
--思捷环球(0330.HK)行政总裁范德施(Ronald Van Der Vis)已提交辞呈,将于2013年7月1日或者之前生效.
--金管局总裁陈德霖于银行公会与银行学会合办的讲座上致辞时指出,香港具备发展成为亚洲区首要的私人银行业务中心的优势,能够为中国以至亚洲其余地区迅速增长的富裕人口提供服务.
--伟仕控股(0856.HK)虽有份于内地分销苹果(AAPL.O)产品,但公司执行董事及首席财务总监王伟炘称,分销市场竞争激烈,今年目标收入增长10-15%,及保持毛利率.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。