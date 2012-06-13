《香港报摘》--经济日报6月13日

* 要闻版头条:

--欧债危机未除,港府换届在即,有份参与制定联汇制度的金管局前总裁任志刚,在此敏感时刻以学者身份发表是否有需要检视联汇制度报告,亲手触碰"神圣不可侵犯"的联汇.

* 其他:

--中银国际副总裁谢涌海称,联汇制度长期对港金融稳定起重要作用,不应单因通胀高企而轻言检讨,更改挂钩货币亦涉难以解决的问题.

--李宁(2331.HK)管理层于分析员会议上称,今年首季度行业增长及零售端清理存货的速度,均逊于预期.

--思捷环球(0330.HK)行政总裁范德施(Ronald Van Der Vis)已提交辞呈,将于2013年7月1日或者之前生效.

--金管局总裁陈德霖于银行公会与银行学会合办的讲座上致辞时指出,香港具备发展成为亚洲区首要的私人银行业务中心的优势,能够为中国以至亚洲其余地区迅速增长的富裕人口提供服务.

--伟仕控股(0856.HK)虽有份于内地分销苹果(AAPL.O)产品,但公司执行董事及首席财务总监王伟炘称,分销市场竞争激烈,今年目标收入增长10-15%,及保持毛利率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

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