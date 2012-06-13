《香港报摘》--信报6月13日

* 头版头条:

--有份制定并一直坚持扞卫联系汇率制度的金管局前总裁任志刚突然发表29页研究文章,认为目前应检讨香港的货币制度,并提出多项改善方法,包括需要时扩大汇率波幅、采纳与人民币或一篮子货币挂钩的汇率走廊制度,必要时甚或放弃预设的汇率目标及范围.

* 其他:

--研究香港联系汇率制度多年、现身兼金管局货币发行委员会成员的曾澍基称,在目前世界经济危机下,放弃联汇属高风险但得益未知的行动.

--澳门经济财政司司长谭伯源重申会按法院裁决及法律制度妥善处理收地问题后,华人置业(0127.HK)昨晚为危机作准备,正式委任老臣子林光蔚及主席刘銮雄女友的胞姊陈诗韵为执行董事,成为四年来刘銮雄以外的首两位执董.

--世界银行首度来港发行债券基金,并向散户开放,最低认购金额为1万港元,但认购费用和每年的管理费用分别高达5.25%和1.25%.

--据辉立交易场资料显示,今日挂牌的东吴水泥(0695.HK)暗盘价收报1.28港元,较招股价1.1港元升逾16%.

--上实控股(0363.HK)旗下上实基建控股董事及亚洲水务ASWT.SI主席周军表示,上实计划在1-2年内动用20-30亿元人民币投资水务业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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