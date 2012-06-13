《香港报摘》--信报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 头版头条:
--有份制定并一直坚持扞卫联系汇率制度的金管局前总裁任志刚突然发表29页研究文章,认为目前应检讨香港的货币制度,并提出多项改善方法,包括需要时扩大汇率波幅、采纳与人民币或一篮子货币挂钩的汇率走廊制度,必要时甚或放弃预设的汇率目标及范围.
* 其他:
--研究香港联系汇率制度多年、现身兼金管局货币发行委员会成员的曾澍基称,在目前世界经济危机下,放弃联汇属高风险但得益未知的行动.
--澳门经济财政司司长谭伯源重申会按法院裁决及法律制度妥善处理收地问题后,华人置业(0127.HK)昨晚为危机作准备,正式委任老臣子林光蔚及主席刘銮雄女友的胞姊陈诗韵为执行董事,成为四年来刘銮雄以外的首两位执董.
--世界银行首度来港发行债券基金,并向散户开放,最低认购金额为1万港元,但认购费用和每年的管理费用分别高达5.25%和1.25%.
--据辉立交易场资料显示,今日挂牌的东吴水泥(0695.HK)暗盘价收报1.28港元,较招股价1.1港元升逾16%.
--上实控股(0363.HK)旗下上实基建控股董事及亚洲水务ASWT.SI主席周军表示,上实计划在1-2年内动用20-30亿元人民币投资水务业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。