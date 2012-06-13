《香港重要政经日程》--6月13日-6月19日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月13日(周三)
-- 东吴水泥(0695.HK)首次公开发行(IPO)挂牌交易.
--10:00 中国淀粉(3838.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 康宏理财(1019.HK)股东周年大会.
--10:30 中国绿色食品(0904.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东周年大会.
--14:30 霸菱举行香港及中国市场展望及投资策略记者会.
--15:00 远东宏信(3360.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月14日(周四)
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.
--16:30 香港公布第一季工业生产指数.
--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.
--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.
--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.
--15:00 特首曾荫权出席立法会答问大会.
6月15日(周五)
-- 莎莎国际(0178.HK)公布全年业绩.
-- AEON信贷财务(0900.HK)公布首季业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布全年业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布全年业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)公布全年业绩.
-- 豪特保健(6880.HK)公布全年业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中国中冶(1618.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国蒙牛乳业(2319.HK)举行周年股东大会.
--10:00 俄铝(0486.HK)周年股东大会.
--10:00 联华超市(0980.HK)周年股东大会.
--10:00 合生建设(0754.HK)周年股东大会.
--10:00 南华早报集团(0583.HK)周年股东大会.
--10:30 中升集团(0881.HK)周年股东大会.
--10:30 江南集团(1366.HK)周年股东大会.
--10:30 中国森林(0930.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 力量矿业(1277.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 新疆天业节水(0840.HK)在中国举行周年股东大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)周年股东大会.
--15:30 盈德气体(2168.HK)周年股东大会.
*--16:00 莎莎国际(0178.HK)业绩记者会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)特别股东大会.
6月18日(周一)
-- 公布3-5月失业率.
-- 协众国际(3663.HK)首日挂牌.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布全年业绩.
--10:00 重庆机电(2722.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:30 华大地产(0201.HK)周年股东大会.
--11:00 中国黄金国际(2099.HK)在加拿大举行周年股东大会.
--11:00 世茂房地产(0813.HK)周年股东大会.
--11:15 顺豪科技(0219.HK)周年股东大会.
--11:45 顺豪资源(0253.HK)周年股东大会.
--15:00 庄胜百货集团(0758.HK)特别股东大会.
*--16:30 欧舒丹(0973.HK)业绩记者会.
*6月19日(周二)
-- 中核工业二三国际(0611.HK)公布全年业绩.
-- 建业实业(0216.HK)公布全年业绩.
-- 兴胜创建(0896.HK)公布全年业绩.
-- 丽悦酒店(2266.HK)公布全年业绩.
-- 汉国置业(0160.HK)公布全年业绩.
-- 优派能源(0307.HK)公布全年业绩.
--09:00 江苏宁沪(0177.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中航实业(0161.HK)在中国举行周年股东大会.
--10;30 安宁控股(0128.HK)周年股东大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--11:00 锦恒汽车(0872.HK)周年股东大会.
--14:00 雷士照明(2222.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。