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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月13日

路透香港6月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7586港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高162.57点,或1.31%,报12,573.8点.因从西班牙公债收益率走势中获得指引.[ID:nSB1605706]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  189.780    3.53      27834            14.724       1.41
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.480    2.14      57004             3.252       1.01
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.190    1.79     257986            79.433       0.04
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.290    2.89     111016            18.771       0.70
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  133.550    1.99      50874            10.362       0.60
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   92.020    1.40      52954             7.139       0.70
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.130    2.68     384018            65.374       1.59
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.060    1.99      29600             3.496      -0.40
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.960   -0.14     276490            10.831       0.29
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.980    3.97      91296            12.398      -0.34
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.410    1.03      44860             5.317      -0.99
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.110    0.09      23525             3.431      -0.55
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.220    4.98      19305             1.258     -50.84
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.640    3.14      32618             0.254      -3.97 (完) 

  --整理 雷美珍

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