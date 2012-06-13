《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透香港6月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7586港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高162.57点,或1.31%,报12,573.8点.因从西班牙公债收益率走势中获得指引.[ID:nSB1605706] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 189.780 3.53 27834 14.724 1.41 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.480 2.14 57004 3.252 1.01 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.190 1.79 257986 79.433 0.04 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.290 2.89 111016 18.771 0.70 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.550 1.99 50874 10.362 0.60 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.020 1.40 52954 7.139 0.70 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.130 2.68 384018 65.374 1.59 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.060 1.99 29600 3.496 -0.40 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.960 -0.14 276490 10.831 0.29 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.980 3.97 91296 12.398 -0.34 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.410 1.03 44860 5.317 -0.99 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.110 0.09 23525 3.431 -0.55 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.220 4.98 19305 1.258 -50.84 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.640 3.14 32618 0.254 -3.97 (完) --整理 雷美珍
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。