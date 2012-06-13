《香港报摘》--其他报纸重要消息6月13日

* 明报:

--辽宁铁矿石生产商罕王(3788.HK)称,辽宁铁矿石年需求仍多达3,000万吨,集团正在国内外寻找并购目标以扩大规模.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,为减轻飞机重量并达到省油目的,国泰未来会考虑拆除飞机上的部分娱乐设备,即包括拆除每个座椅靠背上的电视屏幕,此举料能为每架飞机减磅1-2吨.

--证监会意在收紧新股保荐人监管的新规将谘询至7月初为止,当中争议最大的是招股文件失实,保荐人将要负上刑事责任.市场消息透露,目前已有14间投资银行连成一线,计划以联署方式去信证监表达反对意见.

* 星岛日报:

--中国内地木制休闲家具用品企业--美丽家园已通过上市聆讯,拟在香港集资2,000万美元.

--上实控股(0363.HK)旗下亚洲水务执行主席周军透露,已在新加坡上市的亚洲水务ASWT.SI今年将开始筹备来港上市事宜,预计明年完成.

* 苹果日报:

--消息人士透露,海南航空集团为大股东的香港航空因清还款项时间长,惹来机场管理局、配餐公司及空运货站等服务供应商不满,提供飞机维修服务的港机工程(0044.HK)甚至已经停止服务.

* 东方日报:

--候任特首梁振英首次表明,会将政府6,000亿港元储备分作三大用途,除原有的稳定港元及应急功能,还会用于投资经济和投资社会,后者的重点是应付人口高龄化和环保工作.

--联交所资料显示,中信资源(1205.HK)于本月8日获大股东中信集团增持8,011.8万股,每股平均作价1.17港元,涉资约9,373.80万港元,持股量增加至59.04%.

--中国财险(2328.HK)今年首五个月原保险保费收入为813.19亿元人民币;新华保险(1336.HK)(601336.SS)同期原保险保费收入为478.62亿元.

* 文汇报:

--雅居乐(3383.HK)首五个月销售录得109亿元人民币,合约销售面积约102.7万平米,完成全年310万平米销售目标33%.其中5月单月销售金额约24亿元人民币,创今年新高,同比增长亦约18%.

* 大公报:

--旭光高新材料(0067.HK)首席执行官张大明表示,集团今年资本开支约30亿港元,主要用于扩充产能;集团手头现金及现金流可覆盖大部分支出,余下来自银行贷款,短期无发债或配股集资计划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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