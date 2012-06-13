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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:57 BJT

〔香港个股〕思捷环球行政总裁Van Der Vis辞任,明年7月或之前生效

路透香港6月13日电---专注于欧洲衣履零售商思捷环球(0330.HK)称,其执行董事兼集团行政总裁Ronald Van Der Vis已经辞任,并将于2013年7月1日或之前生效.

思捷环球周二晚的公告称,Van Der Vis因私人及家庭原因决定辞任,并表示有意发展其他事务.他并确认与董事会并无任何分歧.

思捷环球于去年9月公布持续至2014/15年的转型计划,现已进入实施阶段.该公司此前宣由邓永镛接任去年底递出辞呈的周福安,出任财务总监.

该股周二收报13.48港元,过去一个月累计跌近11%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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