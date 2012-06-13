〔港报财经评论〕白头任惹火报告抛窒梁班子--信报6月13日

白头任惹火报告抛窒梁班子/ 习广思

西班牙银行获救的消息,只带来短暂兴奋,市场近期拿好消息当坏消息听.全球股市喘定寻稳,但更令人担心的是,债市波浪再起,十年期意大利债息重上6厘,是恐惧升温迹象.恒指开市后回落,午后跌幅收窄,收报18,872点,下跌81点,尚且守住20天线.恒指19,000点是短期阻力,但经过周一反弹后,19,000点楼上熊证急增,再冲破此阻力需要有非常利好消息配合呢.相反,牛证重货区上移至18,400-18,499点,支持位稍为上移,大市成交下降至415亿港元,沽空比率10.31%.在希腊大选前,隔岸观火的人可能更多,只有等结果出台后,才知道如何应对.内房股炒作多日,上周有减息理由,昨天再借首套房优惠消息炒作,板块内个别股份再作轮动,资金追炒落后内房股,即高负债的二三线小型内房,恒盛(0845.HK)急升15.9%,宝龙(1238.HK)升13.3%,佳兆业(1638.HK)升6%,尽显资金追落后本色.较看好的多只内房股,包括世房(0813.HK)、富力(2777.HK)及华润置地(1109.HK)等上试52周高位.

相对起来,仍会较看好强势的内房股,毕竟公司项目管理、现金流较均出色.内房近期出现利好消息刺激,但复苏路没可能平坦,一旦调整起来,现金及财务质素较高的内房股,仍会是吸纳对象.另一个选内房的条件,应该选择一些保障房受惠股,中国建筑(3311.HK)近日股价开始转强.距离七一只剩两个多星期,想不到变数如此多,炸弹如此劲.昨天白头任的惹火报告,向梁振英政府掟下这个炸弹,引起全城热论.白头任报告毫无新意,脱钩之论在政府、银行大班之间难道没有人讨论过,只不过由台底私人想法,如今搬上台面公开而已,但白头任选择在七一换班前,由扞卫者变节,打倒昨天的我,抛出这份脱钩报告,完全突显出梁氏班子在金融方面的弱底,以至大刀阔斧变革方面的"淆底".回看去年中,香港楼市泡沫水深火热,通胀攀升至高点,也正是联汇脱钩讨论四起的时候.至于依然认为,白头任千金任永欣,即大摩经济师当时的一份报告,给了很中肯、深入的分析.

任永欣提到,香港、中国与美国经济周期,或者会持续互相背驰,联汇制度下,汇率弹性下降及货币政策欠缺独立等问题,将引致香港经济周期更波动.任永欣陈列正反观点,联汇制度维持香港银行体系稳定,贸易稳定性及成本因此下降,但联汇亦付出一定代价,香港必须放弃货币政策自主权,港美两地经济周期不同时,联汇未必是最适合的,而要维持联汇的代价不菲.最明显的是,香港必须忍受更大的资产价格波动、消费物价波动,以致经济周期活动的波动.一年前,任永欣的总结是,联汇的好处仍然多于其代价.(B01)

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希腊未必脱离欧罗区/ 苏子

受到欧债危机持续恶化所影响,目前汇市的短期走势可说是异常反覆,不易预测且较易出现假突破的技术走势陷阱.然而,大方向却较易掌握,原因是欧债危机在可见的将来相信不易有终极解决方案出现,在此大前提下,欧罗汇价任何的强力反弹只会成为看淡的投资者入市的良机,而欧罗汇价整体走势相信只会是小涨大回,兑美元最终将直指向1算心理关口,而美元则继续受到避险资金追捧而呈现向好的势头.至于欧罗兑美元的短期走势,现阶段正受到6月17日希腊国会选举所困扰,原因是市场担心左派一旦胜出,希腊将会选择脱离欧罗区,而这将对欧罗汇价构成灾难性的打击.目前距离6月17日只有约五天时间,不少投资者其实已有心理准备作最坏的打算,故本周余下时间相信欧罗汇价的走势在市场庞大沽压下,继续往下寻底的可能性较高,估计稍后欧罗兑美元一旦跌破1.24支持关口后,跌势将会加快,再度考验前周五的1.2286低位的可能性不容抹煞.

倾向相信6月17日希腊大选后,宣布脱离欧罗区的可能性并不高,故相信欧罗兑美元本周稍后时间若继续下跌的话,投资者反而可以小注趁低买入,博汇价下周初再次裂口高开.估计若下周初欧罗兑美元真的再次裂口高开的话,此裂口将很大机会不会像本周初的裂口般被完全补回,汇价在高开后,或许只是稍作整固便再发力上升,故届时投资者若看见欧罗兑美元裂口高开,不宜贸然逆势入市沽出欧罗兑美元以打赌其可以补回裂口.投资者反而要小心,汇价在下周若可以再展升浪,后市或会向上补回5月4日及5月7日在1.3076-1.3065间的裂口,而此裂口则与100天SMA阻力十分接近.欧罗兑美元的高低位分别为1.2530及1.2449.昨天欧罗兑美元所造的低位是在亚洲入市后不久才造的,而汇价触及此低位后便逐步攀升,随后升至1.2480-1.2520区域便出现激烈争持的局面.

如昨晚欧罗兑美元成功向下摆脱此争持区并且明显低收,由于已同时跌破10天SMA支持,故相信今天的走势将会是易跌难升,继续往下寻底的可能性甚高.反之,若昨晚欧罗兑美元意外地升至1.2530即市高位以上波动及收市,那便要提防汇价今天或企稳在20天SMA支持后而继续造好,并挑战小时图的1.2619短线阻力位.若然欧罗兑美元在本周余下时间的走势继续往下寻底,以目前市场的悲观情绪来看,理论上应不难跌破前周五的1.2286低位,随后朝着1.20心理关口方向迈进.不过,倘若汇价的跌势与市场的悲观情绪呈现背驰情况,甚至连1.23关口亦乏力跌破,小心汇价将在应跌不跌情况下,令下周自低位强力反弹的可能性大增.(B08)