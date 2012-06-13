〔港报财经评论〕内银息差虽受压,预测息率仍吸引--经济日报6月13日

内银息差虽受压,预测息率仍吸引/ 余少文

大市反弹一日又跌,显示股市偏弱,近期一直指出估值吸引的内银股也未有起色,但见三大行昨日出现"搭棚"现象,未知大户目的为何,但认为大市处待变格局,不排除内银股估值低处未算低.国企指数昨日下跌55点或0.6%,收9,519点,成交额降至97亿港元,只有30%主板H股可以逆市上升.而红筹指数则跌3点,收3,789点,成交额不足37亿港元,惟内房股依然是中资股表现最好的行业之一,升幅最大的国企和红筹股都是内房股,似乎市场已炒作中国会放宽房地产调控政策,而无视中国领导人对地产调控的决心.市场观望希腊重选结果,令大市成交偏低,也令大户可以继续舞高弄低大市,故前日见国指期指出现"高水",昨日又回到"低水",因为昨日低水94点及剔除公平价值负71点后,实际低水23点.国指技术指标保历加通道收窄,收窄现象持续,股民短期入市要小心,不妨先离场观望,等大市出现变化后才厘定策略.

见到建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)出现"搭棚"现象,即有人在部分价位排入大量买盘或沽盘,令人以为有很多有意买入或沽出相关股份,唯一般用搭棚字眼,多有利淡意味,即幕后人以搭棚方式在高位沽货.至于建行、农行和中行是否也是这情况,但这三只股份出现异样,投资者不妨留意.至于四大行中独缺工商银行(1398.HK)未现搭棚现象,不排除是全国社会保障基金早前减持工行,有心人不敢在低位排入大量买盘,避免社保基金再大手减持而成为接货者.认为人民银行在2008年曾五度减息,减息初期,大市同样下跌,内银股同样面对净息差下跌压力,如建行在2008年息差由3.24厘,降至2010年首季的2.39厘才见底,但建行2008-2010年盈利也保持10%以上增长.

当然人行今次增加存款利率上浮和扩大贷款利率下限,可能会对内银股盈利带来一定影响,对内银股带来短期压力,惟只看中国内地经济会否因减息等政策而结束放缓,如能刺激经济、提升贷款,对银行而言可透过贷款规模来抵销净息差下降的压力.如高华证券指出,在减息悲观假设下,中国内地银行今明两年盈利预测的负面影响为6%和12%,而H股今年平均预测PE为5.4倍,明年5倍,是否吸引当然见仁见智,因为股价在中国内地经济复苏前可能要继续承受压力,则PE也可能低处未算低.但认为买股很难在最低位买入,分段入市最为实际,只要相关股份有前景,又或盈利增长稳定并派高息.(010)