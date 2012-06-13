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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 09:51 BJT

〔香港股市〕恒生指数小幅高开,行政总裁辞任消息拖累思捷环球重挫

路透香港6月13日电---香港股市周三小幅高开,追随美股隔夜逾1%的涨幅,由于原油价格暂停三日连跌走势,提振景气循环类股上扬.

恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE均高开0.4%.专注于欧洲的衣履零售商思捷环球(0330.HK)在公布行政总裁辞任后,开盘大跌近17%[ID:nSH0107735](完).

--编译 王兴亚;审校 郑茵

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