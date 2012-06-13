〔港报社评〕新政府维稳至上,联汇怎可能检讨--星岛日报 6月13日

前金管局总裁任志刚发表论文,提出对检讨联系汇率的意见,惹来政府高层纷纷回应,汇市一度出现波动,外界对任志刚的言论有不同揣测,但无论当事人背后想法如何,从现实考虑,港府在可见将来都不会改变联汇制度.

在任志刚担任金管局总裁期间,多番发表扞卫联汇的立场,外界对他发表言论背后的理由有不同估计,最正常的估计,当然是任志刚离任后,担任研究工作,为了发热发光,于是以在野之身作出学术探讨.其他估计包括他作为参与联汇创始人之一,眼见下任特首有意以新加坡政府为师,于是在换届前逼使新政府表态.此外,当然还有涉及他个人政治动机的猜测等.

监于任志刚在联汇制度的权威地位,他这番举动影响重大,在相当一段时间不可能完全消散,无论对政府和金管局都会产生制约作用,包括对外汇基金的运用等.另一方面,虽然任志刚的言论极具分量,但以目前客观环境,相信中港政府都绝不会轻言改变制度.

任志刚的论文,提出维持现时与美元挂钩的联汇制度,付出各种代价,然而,任何汇率制度都不是完美,关键是厉害相衡何者为重.从香港内部环境看,政府现正换届,而且今次不是延续旧有管治班子,而是在人手、理念、政策都有较大调整.在这个局面下,中国对香港金融稳定高度重视,财政司司长和财经事务局人选维持不变,再加上金管局班底,明显是彰显金融政策的持续.

从外部来说,正如任志刚所言,美国有可能再推量化宽松,外围不明朗因素必然增加.更加重要的,是欧债危机未除,无人敢保证不再爆发新的风暴,香港这时改变汇率制度,岂非自投罗网、自寻烦恼?对下任政府来说,联汇并非完美,但绝对远胜于未有大病抢先开刀,检讨之说放在现实政经环境,只能成为学术上的探讨方案.