〔港报社评〕任志刚罔顾时机,评联汇添乱--香港经济日报6月13日

金管局前总裁任志刚撰文指联系汇率须检讨,以适应新形势,此虽非无理,但联汇目前仍是香港最佳选择.反而任志刚罔顾其身份与时机之敏感,抛出如此震撼议题,触动市场神经,引发港汇波动,不但无益,更为香港添乱.

任志刚昨以学者身份发表论文,直指香港联汇必须检讨,惟他不是一般学者,既是掌管香港联汇的金管局前总裁,现时亦是中国的金融智囊,他挑现时外围因欧债而风雨飘摇,香港政权又将交接此市场敏感之际,公开质疑联汇,自然引发市场揣测与震动.

任志刚示意港府或缺乏政治勇气改革货币制度,故需公开发表论文,惟此举既无助改变政治现实.且客观而言,若其言论造成市场剧震,联汇受严重冲击而逼得港府陷于被动,穷于回应及扞联汇,此绝对是未见其利,先见其害.恰当的做法是直接向港府或中国提供意见,而非像现时般罔顾市场反应,事实上为香港添烦添乱.

若弃联汇,是否要让港元自由浮动?但香港作为小型经济体,亦是国际金融和贸易中心,港元汇价若大幅波动,对香港金融与经济的发展与稳定,利未必大于害.又或者将港元挂其他货币?但人民币尚未自由兑换,市场势估计香港汇率机制能改一次,自然可以有第二次、第三次,热钱对港元的炒作与冲击将没完没了.维持联汇制度虽有代价,惟在目前环境下,坚持并等待人民币自由兑换,才将港元直接转挂人民币,应是较佳选项.

任志刚提改革联汇的时机绝不适当,但他挑明的问题则有重视价值.尤其是一个700万人的货币体系,如何服务13亿中国人以至全球市场?国际与国内形势风云变幻,港府实有需要与时并进,默默地不断检讨联汇制度,是否应优化或有更进取准备.但现时联汇尚是最适合香港的制度,港府与前高官都不应轻率动摇市场对联汇的信心.(A10)