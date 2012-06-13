〔港报社评〕任志刚倡改联汇,时机身份都不当--文汇报6月13日

前金融管理局总裁任志刚昨日发表论文,称港元联系汇率制度已实行近30年,虽维持了香港稳定,但亦令香港付出代价,建议特区政府检讨.候任行政长官梁振英、财政司司长曾俊华及金管局总裁陈德霖皆强调,香港无意改变联系汇率制度.目前外围金融经济形势动荡不安,又是特区政府即将换届之时,任志刚此时以金管局前任总裁的身份提出改动联汇制度的问题,很容易引起市场波动,不仅在时机上不适当,在身份上也不适当.候任特首及现届政府官员有必要及时澄清不会改动联系汇率,以消除市场疑虑.

联汇制度简单、透明,多年来为港元提供了稳定的支撑,减低进出口商与投资者面对的外汇风险,作用不容忽视,特别是欧债危机还将持续一段长时间,联系汇率对于香港的重要性更是不言而喻.现时欧债危机不断加剧,港股及港汇近期的大起大落,正说明金融形势严峻.现时正值特区政府换届,在这样敏感的时刻,提出改变联汇制度,不但会引发市场的众多猜测,而且可能引发国际炒家借机炒作港元图利,冲击香港金融体系.候任特首及香港的财金官员重申联汇制度不会改变,是稳定市场的必要之举.

但不能否认的是,在联汇制度下,港元汇率被强制性与美元挂钩,近年美国经济沉痾难起,美元汇率持续走低,港元汇率亦被迫跟随贬值,严重削弱了港元的购买力,并加剧了输入性通胀的压力.同时,香港也失去了利用汇率工具调节经济的能力,说明联汇制度是一把双刃剑,固然能够稳定汇率,却也令香港缺乏汇率弹性.因此,近年社会开始有呼声要求检讨联汇制度,并不奇怪.长远而言,香港的联汇制度应全面检讨,以配合经济发展,但现时香港却没有改变联汇制度的条件,也没有这个打算,外界对于任志刚的言论不必过分敏感,以免影响金融市场稳定.(A04)