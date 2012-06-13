〔港报社评〕任志刚倡改联汇,时机身份都不当--文汇报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
前金融管理局总裁任志刚昨日发表论文,称港元联系汇率制度已实行近30年,虽维持了香港稳定,但亦令香港付出代价,建议特区政府检讨.候任行政长官梁振英、财政司司长曾俊华及金管局总裁陈德霖皆强调,香港无意改变联系汇率制度.目前外围金融经济形势动荡不安,又是特区政府即将换届之时,任志刚此时以金管局前任总裁的身份提出改动联汇制度的问题,很容易引起市场波动,不仅在时机上不适当,在身份上也不适当.候任特首及现届政府官员有必要及时澄清不会改动联系汇率,以消除市场疑虑.
联汇制度简单、透明,多年来为港元提供了稳定的支撑,减低进出口商与投资者面对的外汇风险,作用不容忽视,特别是欧债危机还将持续一段长时间,联系汇率对于香港的重要性更是不言而喻.现时欧债危机不断加剧,港股及港汇近期的大起大落,正说明金融形势严峻.现时正值特区政府换届,在这样敏感的时刻,提出改变联汇制度,不但会引发市场的众多猜测,而且可能引发国际炒家借机炒作港元图利,冲击香港金融体系.候任特首及香港的财金官员重申联汇制度不会改变,是稳定市场的必要之举.
但不能否认的是,在联汇制度下,港元汇率被强制性与美元挂钩,近年美国经济沉痾难起,美元汇率持续走低,港元汇率亦被迫跟随贬值,严重削弱了港元的购买力,并加剧了输入性通胀的压力.同时,香港也失去了利用汇率工具调节经济的能力,说明联汇制度是一把双刃剑,固然能够稳定汇率,却也令香港缺乏汇率弹性.因此,近年社会开始有呼声要求检讨联汇制度,并不奇怪.长远而言,香港的联汇制度应全面检讨,以配合经济发展,但现时香港却没有改变联汇制度的条件,也没有这个打算,外界对于任志刚的言论不必过分敏感,以免影响金融市场稳定.(A04)
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。