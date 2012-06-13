〔港报社评〕制度成本日增坚持联汇非上策--信报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
金管局前总裁任志刚昨天发表题为“香港货币体制的未来”一文,改变过往坚定不移支持联汇的立场,指出固定汇率本身并非终点,并提出优化香港货币制度的方法,包括与一篮子货币挂钩,甚至以自由浮动作为制度选择,言论相当出人意表.
把港元与美元挂钩,固定港元汇价,香港丧失了货币政策的自主性,不能以货币调节工具对宏观经济进行调控,因而对经济体内部的高通胀和失业束手无策.换言之,汇率制度的选择,在“三元悖论”下,中国银行只能在改变汇率、改变利率和资本自由流动三者中选用两项.放弃货币政策自主性,是香港过去30年发展过程中最大一项制约条件.
目前,香港经济与中国和亚洲的联系,已超出跟美国的互动比例,而且美元在2008年金融危机后,在国际货币体系中的“主导性”亦已不断弱化,在这种变化和发展趋势下,确实有检讨汇率制度是否有重新作选择的需要.优化香港货币制度,的确可以增加调整香港宏观经济的政策弹性和自主性,减少外围环境的负面冲击,以“成本效益”法则作探讨政策的理性基础,显然可以超越猜疑动机的窠臼,而具有现实的公益意义.
香港丧失货币政策自由性,无法通过调整利率来促进物价稳定和就业的政策目标,及时纠正经济内部失衡,使香港积聚的社会内部矛盾愈来愈大,贫富愈来愈悬殊,甚至令中产阶层萎缩.可以说,随着香港内外环境的嬗变,港元与美元挂钩的联汇运行的制度成本,已超过优先追求货币汇价稳定和外部平衡所带来的益处.时代演进至今,拒绝检讨制度运行近30的成本效益,也无视制度采用的内外条件变化,坚持联汇制度不变,并非明智决策.(A02)
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。