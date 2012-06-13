〔香港热股〕思捷环球开盘大跌近17%,此前公布行政总裁辞任

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透香港6月13日电---专注于欧洲衣履零售商思捷环球(0330.HK)在公布行政总裁辞任后,周三开盘大跌16.91%至接近五个月低位.
该股开盘报11.2港元;大市恒生指数.HSI则开高0.4%.
继财务总监周福安于去年底呈辞后,思捷环球周二晚间公布其执行董事兼集团行政总裁Ronald Van Der Vis已经辞任,并将于2013年7月1日或之前生效.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。