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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 09:35 BJT

〔香港热股〕思捷环球开盘大跌近17%,此前公布行政总裁辞任

路透香港6月13日电---专注于欧洲衣履零售商思捷环球(0330.HK)在公布行政总裁辞任后,周三开盘大跌16.91%至接近五个月低位.

该股开盘报11.2港元;大市恒生指数.HSI则开高0.4%.

继财务总监周福安于去年底呈辞后,思捷环球周二晚间公布其执行董事兼集团行政总裁Ronald Van Der Vis已经辞任,并将于2013年7月1日或之前生效.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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