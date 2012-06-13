〔香港汇市〕港币交易重归平静,港府重申维持联系汇率不动摇

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透香港6月13日电---香港外汇交易市场周三恢复平静,港元交投正常,兑美元汇率也未现明显波动.显现市场在香港政府明确表示无意改变联系汇率体制后,重回理性操作.
周三早盘,港币HKD=最高报7.7560,最低报7.7579.
周二,前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行的文章,引起市场瞩目.任内曾大力支持联汇的任志刚建议,可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.
在上述言论的影响下,港币随及出现一波买盘,周二港元兑美元最高曾成交于7.7530,最低则探到7.7585.波平显大于平日.
"市场憧憬港币可能挂钩人民币,出现一些买盘,但很快就恢复正常了.香港金管局的行动很快!"香港市场一位中资银行的交易员表示.
周二,香港政府迅速发表言论,重申维持联系汇率不动摇.财政司长曾俊华表示,联系汇率制度没有需要,也没有意图作出更改.政府亦再次表明全力维持联汇制度;金融管理局总裁陈德霖亦表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.
香港自1983年起实施港元与美元挂钩的联系汇率制度.任志刚在担任金管局总裁任内曾指出,联系汇率制度在金融动荡时有助于确保港元稳定.然而,美元走弱导致港元相对贬值,以及香港与中国经济连动性高,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.
随着中国成为全球第二大经济体,人民币国际化进程深入进行,学界已开始讨论,如果香港要保持金融中心的地位,在选择人民币与港币的问题上,是时候做出应有的审视.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。