〔香港汇市〕港币交易重归平静,港府重申维持联系汇率不动摇

路透香港6月13日电---香港外汇交易市场周三恢复平静,港元交投正常,兑美元汇率也未现明显波动.显现市场在香港政府明确表示无意改变联系汇率体制后,重回理性操作.

周三早盘,港币HKD=最高报7.7560,最低报7.7579.

周二,前金管局总裁任志刚发表有关港元与美元脱钩技术上可行的文章,引起市场瞩目.任内曾大力支持联汇的任志刚建议,可通过扩宽甚至取消可兑换范围、又或转为一篮子货币挂钩,优化货币制度.

在上述言论的影响下,港币随及出现一波买盘,周二港元兑美元最高曾成交于7.7530,最低则探到7.7585.波平显大于平日.

"市场憧憬港币可能挂钩人民币,出现一些买盘,但很快就恢复正常了.香港金管局的行动很快!"香港市场一位中资银行的交易员表示.

周二,香港政府迅速发表言论,重申维持联系汇率不动摇.财政司长曾俊华表示,联系汇率制度没有需要,也没有意图作出更改.政府亦再次表明全力维持联汇制度;金融管理局总裁陈德霖亦表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.

香港自1983年起实施港元与美元挂钩的联系汇率制度.任志刚在担任金管局总裁任内曾指出,联系汇率制度在金融动荡时有助于确保港元稳定.然而,美元走弱导致港元相对贬值,以及香港与中国经济连动性高,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.

随着中国成为全球第二大经济体,人民币国际化进程深入进行,学界已开始讨论,如果香港要保持金融中心的地位,在选择人民币与港币的问题上,是时候做出应有的审视.(完)