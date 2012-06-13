〔香港热股〕思捷环球行政总裁辞任,早盘跌幅一度挫逾23%(更新版)

(新增投行观点及更新盘中表现)

* 此前公布其集团行政总裁辞任

* 早盘跌幅曾扩大至逾23%

* 投行美银美林指消息有负面影响,并下调目标价

路透香港6月13日电---专注于欧洲衣履零售商思捷环球(0330.HK)在公布行政总裁辞任后,市场担忧对公司的转型大计有负面影响,导致该股周三早盘跌幅一度扩大至逾23%.

思捷环球今早开低近17%后,股价一度挫23.1%,低探10.36港元的五个月低位.香港时间10:30,该股跌21.36%,报10.6港元;大市恒生指数.HSI则跌0.16%.

继财务总监周福安于去年底呈辞后,思捷环球周二晚间公布其执行董事兼集团行政总裁Ronald van Der Vis已经辞任,并将于2013年7月1日或之前生效.

投行美银美林的报告称,van Der Vis是思捷环球执行四年转型计划的主要人员,且在过去18个月负责重整管理团队,故他的辞任会对公司股价造成压力.该行重申对思捷环球"落后大市"评级,目标价则由14港元下调至12.5港元,以反映出新产品设计/重塑店铺模式进展缓慢,而转型计划的持续执行方面不确定性增加.

而高盛的报告称,预期思捷环球的收入增长仍会叫人失望,而行政总裁辞任对其收入会有负面影响,并有可能反映出转型计划的进行比起市场原本预期困难.

思捷环球表示,Van Der Vis因私人及家庭原因决定辞任,并表示有意发展其他事务.他并确认与董事会并无任何分歧.去年9月公布持续至2014/15年的转型计划,现已进入实施阶段,并将贯彻执行.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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