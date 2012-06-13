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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 13:54 BJT

〔香港个股〕思捷环球股份暂停买卖--联交所

路透香港6月13日电---香港交易所周三公告,以"Esprit"闻名的香港衣履零售商思捷环球(0330.HK)自下午1时30分起停牌.公告未说明原因.

思捷甫公告其行政总裁兼执行董事Ronald van Der Vis辞任.股价今早一度大跌逾23%,创下14年来单日最大跌幅.[ID:nSH0107745]

停牌前,思捷跌21.81%至10.54港元,为五个月低点.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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