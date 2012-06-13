《综述》香港思捷CEO闪辞令转型计划生疑,股价重挫引发购并话题

* 行政总裁闪辞,令转型计划生疑

* 股价重挫逾两成后停牌

* 重塑品牌之路颠簸

* 市场揣测可能成购并目标

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港6月13日电--去年9月以来不断给出市场惊奇的香港衣履零售商--思捷环球(0330.HK),周三再因行政总裁(CEO)闪电辞职而投下震撼弹,股价狂跌逾两成创下14年来最大单日跌幅.

市场人士指出,这已是思捷转型计划执行以来第二位高层走人,令该计划前景罩上一层谜雾,部分更称股价低迷之际该公司可能成为购并标的.

分析师指出,Ronald Van Der Vis辞职令市场一遍哗然,尤其是思捷四年斥资高达180亿港元转型计划正在执行初期,执行者离开令此风险不小的转型之路料更加颠簸.

"这个计划是很有争议,"大华继显分析师何建德说,"要花很多钱,最后没有好的结果对公司获利影响很大,不做的话品牌形象没有改善,Ronald辞职让这个计划更不确定."'

丰盛金融董事黄国英也指出,"CEO辞职,再加上先前财务总监周福安离职,看起来不是单一事件.这可能意味着转型,特别是重塑品牌的部分,较预期艰难."

以"Esprit"闻名的思捷周二晚间发布公告称,自2009年6月起接掌思捷的Ronald Van Der Vis,决定辞任集团行政总裁及执行董事,将于2013年7月1日或之前生效.公告称辞职原因是因私人及家庭原因并有意发展其他事务,经确认与董事会并无任何分歧.[ID:nSH0107711]

然而,另一名不愿具名的外资投行分析师则指出,Ronald在思捷管理层中持股较高,团队也是他找的,这个时候走人并不寻常.

思捷股份周三一度大跌23.15%至10.36港元,为今年1月初以来最低.该股已自下午1点30分起停牌,等待进一步公告.停牌前跌21.81%至10.54港元,跌幅创港股中最大,也是1997年以来单日最高跌幅.

**股价落,购并话题再起**

由于产品缺乏新意,价格也无法与Zara、H&M等平价时尚品牌相比,思捷近几年在市场节节败退.Ronald去年9月宣布将重组以"找回品牌灵魂",并聘请全球收入最高的模特儿--31岁的巴西籍吉赛儿(Gisele Bundchen)作为其品牌代言人.

然而这个花费庞大计划,以及对获利立即冲击,让思捷去年9月短短半个月内股价狂泻近六成达到10年来低点7.55港元.

尽管思捷股价已自历史低点回升约40%,然距离2007年120港元以上的历史高价已远.目前的市值136亿港元,更与当年的逾千亿港元规模不可同日而语.这也令市场揣测思捷是否会成为收购的目标.

"思捷成为购并目标的说法一直都存在,"大华继显的何建德说,"CEO辞职,和股价跌了这么多,让可能性又更高了一点."

黄国英则指出,思捷目前品牌形象尚弱,比起同业间收购,私募基金对其兴趣可能更多.

思捷前10大股东以机构投资人为主.根据交易所今日的资料,思捷最大股东为Lone Pine Capital,持股约12.01%;辞职的Ronald Van Der Vis则持有0.77%股份.

任职思捷三年余的周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而辞职,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349]

**欧元贬值不利获利**

此外,欧债危机迟迟未落幕,也让分析师于对于专注于欧洲市场的思捷基本面持观望看法.根据路透Starmine,过去30天内,12家投行将其评级列为"持有(hold)",五家列于"卖出"或"强烈卖出",七家列于"买进"或"强烈买进".

星展唯高达在报告中指出,思捷是否有足够的资源以及能力继续执行转型计划尚不明朗,更甚者,近期欧元贬值,将令思捷获利出现下调风险,目标价格也可能据此下调.

欧洲地区是思捷最大市场,营收占比达到78%;亚太地区占比为18%;北美区则占4%.思捷转型计划中的首批概念店也是在德国的科隆执行.

而美银美林分析师曾省吾则指出,根据其近期市场调查,思捷在中国、新加坡、台湾以及香港亚洲地区人流并未见起色,且来自于新设计的商品占比不到20%,导入新产品及重塑店面的进度缓慢.

这家在美国成立的品牌,在香港商人邢李(火原)手中获得更多瞩目.邢李(火原)为创办人之一,并在公司担任主席直到2006年转任非执行董事.其明星太太林青霞,更让这个品牌获得两岸三地消费者的注意.

在市场对于重组逐步建立信心下以及跌深反弹,思捷股价今年最多反弹将近100%至19.78港元,目前升幅仅余5.19%;大盘恒生指数.HSI则是涨约2%.(完)

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