〔香港个股〕思捷董事会主席Hans-Joachim Korber离任,由柯清辉接任

路透香港6月13日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三再爆高层离任.公司于联交所发布公告称,Hans-Joachim Korber因私人原因,即日起辞任董事会主席,由独立非执行董事柯清辉接任.股份明日起恢复交易.

思捷昨日晚间甫公告,集团行政总裁Ronald van der Vis辞去总裁及执行董事.股价今日大跌逾两成,创下14年来最大单日跌幅后停牌.[ID:nSH0107769]

思捷在公告里称,Korber博士已确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关之事宜需要知会公司股东.

现年65岁的Korber于2008年5月获任为思捷独立非执行董事,并于2011年2月获任董事会独立非执行主席.

现年的62岁的柯清辉则是于1996年开始担任独立非执行董事迄今,他同时为中策集团(0235.HK)主席.(完)

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