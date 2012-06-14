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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 09:30 BJT

〔香港热股〕思捷环球复牌后再急挫逾一成,集团CEO及董事会主席相继辞任

路透香港6月14日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四复牌后开盘大挫10.53%.公司集团行政总裁Ronald van der Vis以及董事会主席Hans-Joachim Korber相继辞任.

连同昨日跌幅,思捷两日股价暴跌三成.

思捷昨日收盘后于联交所发布公告称,Korber因私人原因即日起辞任董事会主席,由独立非执行董事柯清辉接任[ID:nSH0107771].

这也是公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349](完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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