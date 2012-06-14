〔香港热股〕思捷环球复牌后再急挫逾一成,集团CEO及董事会主席相继辞任

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透香港6月14日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四复牌后开盘大挫10.53%.公司集团行政总裁Ronald van der Vis以及董事会主席Hans-Joachim Korber相继辞任.
连同昨日跌幅,思捷两日股价暴跌三成.
思捷昨日收盘后于联交所发布公告称,Korber因私人原因即日起辞任董事会主席,由独立非执行董事柯清辉接任[ID:nSH0107771].
这也是公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349](完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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