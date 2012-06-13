〔香港个股〕思捷高层相继走人,不利投资者信心料短期股价仍承压(更新版)

(新增分析师评论)

* 思捷两高层闪辞

* 不利投资者信心

* 短期股价料续受压

路透香港6月13日电---市场仍在咀嚼集团行政总裁辞职的意外消息之际,以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三再爆董事会主席Hans-Joachim Korber即日起离任.分析师称,管理层动荡,令股价短期难免继续承压.

思捷收盘后公告称,Korber因私人原因,即日起辞任董事会主席,由独立非执行董事柯清辉接任.公司称Korber博士已确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关之事宜需要知会公司股东.

"两位高层几乎同时请辞,影响是很大的.投资人可能会对公司失去信心."第一上海证券策略师叶尚志说.

他并预期,思捷股价近期内仍会继续面临卖压.

思捷昨日晚间甫公告,集团行政总裁Ronald van der Vis辞去总裁及执行董事.股价今日大跌逾两成,创下14年来最大单日跌幅后停牌.[ID:nSH0107769]该公司股份明日起将恢复交易.

这已是该公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349]

现年65岁的Korber于2008年5月获任为思捷独立非执行董事,并于2011年2月获任董事会独立非执行主席.现年62岁的柯清辉则是于1996年开始担任独立非执行董事迄今,他同时为中策集团(0235.HK)主席.(完)

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