《香港报摘》--经济日报6月14日

国际油市：亚洲汽油裂解价差暴跌；台塑石化拟标购4月上半石脑油
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。
* 要闻版头条:
--香港发展局局长林郑月娥受本报独家专访时称,政府增加土地供应的方向不变,以掌握主导权,除透过现时既定的六大途径之外,并会藉增加地积比率作配合,将于新界东北发展区为首个试点.
* 其他:
--对于思捷环球(0330.HK)两名高管集体跳船,德银分析员怀疑公司内部出现严重派系斗争或是公司运营出现重大问题.但对于各式流言,思捷管理层至今仍未见踪影,除公告外未有如往常跟投资界作沟通.
--金管局发表季报显示,今年首季整体银行业对内地非银行客户相关贷款额为24,554亿港元,较去年底增加1,259亿港元.
--政府发言人表示,根据初步点算,次批通账挂钩债券iBond录得认购额约502亿港元,超额4.02倍;共有约33万人认购.
--市场消息指出,华电福新能源香港IPO的国际配售部分已录得逾1倍超额认购.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。