《香港报摘》--信报6月14日

* 头版头条:

--作为蓝筹股的思捷环球(0330.HK)于一年内有4名高层辞职,董事局已面目全非,市场人士认为,没有主力舵手负责日常事务,思捷已出现管治危机,管理层一旦真空,转型大计也会随时夭折.

* 其他:

---从今年4月24日停牌至今的裕田中国(0313.HK)突然宣布其集团主席兼执行董事、前首创置业(2868.HK)副总裁兼执行董事何光,于停牌当日被香港商业罪案调查科拘留,因其涉嫌与一宗发放误导、虚假或欺诈的公司书面声明案件有关.

--恒大地产(3333.HK)今年重点推售的江苏启东项目,因楼市交投持续淡静,一再延期发售.

--汇丰(0005.HK)在美国推出一只人民币固定收益共同基金,主要投资于离岸市场上以人民币发行的固定收益产品,包括债券和存款等.

--神州数码(0861.HK)首席执行官林阳表示,预计公司毛利率会保持增长趋势,今年拟斥资10亿港元收购智慧城市相关的公司和技术.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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