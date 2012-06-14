《香港报摘》--信报6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--作为蓝筹股的思捷环球(0330.HK)于一年内有4名高层辞职,董事局已面目全非,市场人士认为,没有主力舵手负责日常事务,思捷已出现管治危机,管理层一旦真空,转型大计也会随时夭折.
* 其他:
---从今年4月24日停牌至今的裕田中国(0313.HK)突然宣布其集团主席兼执行董事、前首创置业(2868.HK)副总裁兼执行董事何光,于停牌当日被香港商业罪案调查科拘留,因其涉嫌与一宗发放误导、虚假或欺诈的公司书面声明案件有关.
--恒大地产(3333.HK)今年重点推售的江苏启东项目,因楼市交投持续淡静,一再延期发售.
--汇丰(0005.HK)在美国推出一只人民币固定收益共同基金,主要投资于离岸市场上以人民币发行的固定收益产品,包括债券和存款等.
--神州数码(0861.HK)首席执行官林阳表示,预计公司毛利率会保持增长趋势,今年拟斥资10亿港元收购智慧城市相关的公司和技术.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。