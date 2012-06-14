《香港重要政经日程》--6月14日-6月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月14日(周四)
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.
--16:30 香港公布第一季工业生产指数.
--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.
--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.
--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.
--15:00 特首曾荫权出席立法会答问大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月15日(周五)
-- 莎莎国际(0178.HK)公布全年业绩.
-- AEON信贷财务(0900.HK)公布首季业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布全年业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布全年业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)公布全年业绩.
-- 豪特保健(6880.HK)公布全年业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中国中冶(1618.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国蒙牛乳业(2319.HK)举行周年股东大会.
--10:00 俄铝(0486.HK)周年股东大会.
--10:00 联华超市(0980.HK)周年股东大会.
--10:00 合生建设(0754.HK)周年股东大会.
--10:00 南华早报集团(0583.HK)周年股东大会.
--10:30 中升集团(0881.HK)周年股东大会.
--10:30 江南集团(1366.HK)周年股东大会.
--10:30 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--11:00 力量矿业(1277.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 新疆天业节水(0840.HK)在中国举行周年股东大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)周年股东大会.
--15:30 盈德气体(2168.HK)周年股东大会.
--16:00 莎莎国际(0178.HK)业绩记者会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)特别股东大会.
6月18日(周一)
-- 公布3-5月失业率.
-- 协众国际(3663.HK)首日挂牌.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布全年业绩.
--10:00 重庆机电(2722.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:30 华大地产(0201.HK)周年股东大会.
--11:00 中国黄金国际(2099.HK)在加拿大举行周年股东大会.
--11:00 世茂房地产(0813.HK)周年股东大会.
--11:15 顺豪科技(0219.HK)周年股东大会.
--11:45 顺豪资源(0253.HK)周年股东大会.
--15:00 庄胜百货集团(0758.HK)特别股东大会.
--16:30 欧舒丹(0973.HK)业绩记者会.
6月19日(周二)
-- 中核工业二三国际(0611.HK)公布全年业绩.
-- 建业实业(0216.HK)公布全年业绩.
-- 兴胜创建(0896.HK)公布全年业绩.
-- 丽悦酒店(2266.HK)公布全年业绩.
-- 汉国置业(0160.HK)公布全年业绩.
-- 优派能源(0307.HK)公布全年业绩.
--09:00 江苏宁沪(0177.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 首都信息(1075.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中航实业(0161.HK)在中国举行周年股东大会.
--10;30 安宁控股(0128.HK)周年股东大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--11:00 锦恒汽车(0872.HK)周年股东大会.
--14:00 雷士照明(2222.HK)周年股东大会.
*6月20日(周三)
-- 华宝国际(0336.HK)公布全年业绩.
-- 东方表行集团(0398.HK)公布全年业绩.
-- 先思行(0595.HK)公布全年业绩.
-- 百灵达国际控股(2326.HK)公布全年业绩.
-- 中港照相(1123.HK)公布全年业绩.
-- 远东发展国际(0035.HK)公布全年业绩.
-- 香港兴业(0480.HK)公布全年业绩.
-- 德祥地产(0199.HK)公布全年业绩.
-- 东英金融投资(1140.HK)公布全年业绩.
-- 成报传媒8010.HK公布全年业绩.
-- 位元堂(0897.HK)公布全年业绩.
-- 宏安(1222.HK)公布全年业绩.
--09:00 中海发展(1138.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中信证券(6030.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:30 长城科技0074.HK在中国举行周年股东大会.
--10:00 堡狮龙国际(0592.HK)特别股东大会.
--10:00 金川国际(2362.HK)周年股东大会.
--10:00 新华保险(1336.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 盈大地产(0432.HK)特别股东大会.
--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行周年股东大会.
--12:15 汇贤产业信托(87001.HK)周年股东大会.
--15:00 弘海(0065.HK)周年股东大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)特别股东大会.
--15:00 天津天联公用(1265.HK)在中国举行周年及特别股东大会.
--16:00 合一投资(0913.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。