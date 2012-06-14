《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7582港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低77.42点,或0.62%,报12,496.38点.因在周末希腊大选前的市场忧虑拖累股市下跌.[ID:nSB1608414] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 190.030 0.13 67074 14.743 0.16 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.410 -0.67 40082 3.231 -0.60 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.110 -0.16 175362 79.304 -0.50 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.970 1.87 186733 19.121 -1.03 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.980 -1.18 55037 10.239 -1.36 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.080 -1.02 41587 7.066 -0.62 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.130 0.00 341750 65.371 -0.04 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.430 0.82 41839 3.525 -1.27 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.100 1.00 371523 10.939 -0.91 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.240 1.63 139112 12.599 -2.03 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.420 0.04 78792 5.318 -1.33 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.070 -0.18 7019 3.424 -0.74 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.150 -0.43 8397 1.253 -50.67 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.570 -4.27 2849 0.244 -4.47 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。