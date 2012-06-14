《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月14日

路透香港6月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7582港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低77.42点,或0.62%,报12,496.38点.因在周末希腊大选前的市场忧虑拖累股市下跌.[ID:nSB1608414] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 190.030 0.13 67074 14.743 0.16 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.410 -0.67 40082 3.231 -0.60 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.110 -0.16 175362 79.304 -0.50 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.970 1.87 186733 19.121 -1.03 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 131.980 -1.18 55037 10.239 -1.36 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.080 -1.02 41587 7.066 -0.62 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 42.130 0.00 341750 65.371 -0.04 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 45.430 0.82 41839 3.525 -1.27 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.100 1.00 371523 10.939 -0.91 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.240 1.63 139112 12.599 -2.03 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.420 0.04 78792 5.318 -1.33 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.070 -0.18 7019 3.424 -0.74 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.150 -0.43 8397 1.253 -50.67 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.570 -4.27 2849 0.244 -4.47 (完) --整理 雷美珍