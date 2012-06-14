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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月14日

路透香港6月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7582港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低77.42点,或0.62%,报12,496.38点.因在周末希腊大选前的市场忧虑拖累股市下跌.[ID:nSB1608414]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  190.030    0.13      67074            14.743       0.16
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.410   -0.67      40082             3.231      -0.60
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.110   -0.16     175362            79.304      -0.50
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.970    1.87     186733            19.121      -1.03
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.980   -1.18      55037            10.239      -1.36
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.080   -1.02      41587             7.066      -0.62
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.130    0.00     341750            65.371      -0.04
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.430    0.82      41839             3.525      -1.27
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.100    1.00     371523            10.939      -0.91
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.240    1.63     139112            12.599      -2.03
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.420    0.04      78792             5.318      -1.33
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.070   -0.18       7019             3.424      -0.74
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.150   -0.43       8397             1.253     -50.67
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.570   -4.27       2849             0.244      -4.47 (完) 

  --整理 雷美珍

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