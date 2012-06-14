《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

* 明报:

--金融管理局发出通告,同意把私人银行客户界定为由有关银行管理最少100万美元资产,或可投资资产总额最少300万美元的客户,又容许私人银行毋须只是机械式地将客户的整体风险承受水平与产品的风险水平配对.

* 星岛日报:

--伦敦金属交易所(LME)竞购快将有结果.香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加昨日向董事局交代最新情况.据了解,李小加对夺标颇具信心.

* 东方日报:

--消息人士称,重启上市的小南国昨日展开上市前推介,集资额缩减至7,500万美元,公司正洽商一名基础投资者Milestone.

* 文汇报:

--据悉,中国国家开发银行[CHDB.UL]日前与吉尔吉斯斯坦农业银行签署了额度为150万美元和1,200万元人民币的融资贷款合作协议.

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)称其子公司中标50辆广九直通高档客车.全部客车将于今年9月中旬交付客户,10月份投入正式运营.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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