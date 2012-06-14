《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--金融管理局发出通告,同意把私人银行客户界定为由有关银行管理最少100万美元资产,或可投资资产总额最少300万美元的客户,又容许私人银行毋须只是机械式地将客户的整体风险承受水平与产品的风险水平配对.
* 星岛日报:
--伦敦金属交易所(LME)竞购快将有结果.香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加昨日向董事局交代最新情况.据了解,李小加对夺标颇具信心.
* 东方日报:
--消息人士称,重启上市的小南国昨日展开上市前推介,集资额缩减至7,500万美元,公司正洽商一名基础投资者Milestone.
* 文汇报:
--据悉,中国国家开发银行[CHDB.UL]日前与吉尔吉斯斯坦农业银行签署了额度为150万美元和1,200万元人民币的融资贷款合作协议.
--中国南车(1766.HK)(601766.SS)称其子公司中标50辆广九直通高档客车.全部客车将于今年9月中旬交付客户,10月份投入正式运营.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。