〔中港个股〕兖州煤业称其澳洲子公司获准与Gloucester煤业合并,本月底挂牌

路透香港6月14日电---中国煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)称,澳洲最高法院已批准其子公司兖煤澳大利亚与Gloucester煤业GCL.AX合并,合并后的兖煤澳大利亚预计于本月底在澳交所挂牌交易.

该合并此前已陆续获得山东省国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会和商务部等中国政府相关部门批准,以及澳大利亚财政部、澳交所和Gloucester股东的批准或同意.

兖煤H股周三收报12.86港元,过去一个月累计跌15%.(完)

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