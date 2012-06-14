〔港报财经评论〕西银危机分分钟祸延政府--信报6月14日

西银危机分分钟祸延政府/ 习广思

希腊选举投票前,市场变数多,投资者对股市持观望态度之余,暗地里憧憬着央行救市.恒指在A股造好的带动下,反覆回升,收市跃上19,000点水平,收报19,026点,上升153点,是自5月下跌以来,恒指14天RSI首次回到48的中轴水平.昨天大市成交额465亿港元,沽空比率10.5%,市场观望情绪仍然很浓,但部分基金对后市转趋乐观,因为不明朗因素正在逐步消散.牛熊证市场变化不大,牛证支持区上移至18,400-18,599点,看好的投资者有力屠熊的话,在19,299点已见阻力.希腊左冀反对派把筹码放上台面,既要留下,又拒绝紧缩,即叫欧盟”放水”,但又要求对方收声.烂仔可以更烂,反对派的说法是,欧盟将无法承担希腊脱欧的后果,而希腊违约出问题的话,危机将会扩散.那么,欧盟最好是满足其要求.

况且,希腊脱欧可能是好消息,危机与问题只会没完没了,投资者亦不要忘记,有基金经理在年初时已经提醒大家,一旦希腊违约,可能会买到一世最平的股票.

另边厢,思捷(0330.HK)高层逐个”跳船”,行政总裁范德施突然辞职,留意其”私人及家庭原因”甚至令他没法再担任董事.思捷开市后股价急泻21%,午后开市不久,即宣布停牌,处理乱七八糟.收市后,公司再宣布由独立非执行董事柯清辉走马上任,担任主席.无可否认,思捷正在努力执行转型计划,向旧人招手,欣赏Melody为Puma改头换面的成绩,看新一季广告中名模Gisele的模样,转型似乎有望.然而,事到如今,相信转型计划不会改变,但要我相信柯清辉担当一个潮流品牌的领导人,对不起,实在难将两者相配对,至少与我对思捷的期望有点出入.

思捷董事会或者认为,由一位有名望的人物来坐阵,总好过群龙无首,但这其实是下策中的下策,因为”代言人”是不能提升投资者信心的.I.T是何时翻身的?中国内地自由行帮了它一把,但真正时间,是卢永仁”跳船”之后.说回外围市况,有分析员指出,西班牙银行求救,消息振奋市场,却只维持了两个钟,就是开市后的两个钟,之后债息立即急升,反映市场恐惧重现.本来是一宗好消息,为何变成利淡?说穿了,与中国中国内地减息的道理相差无几.(B02)

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欧罗或不跌反升/ 苏子

欧罗兑美元虽然已自本周初亚洲市裂口高开后所造的1.2671高位显着下挫并且完全补回上周五的1.2515的收市裂口,可惜汇价在补回裂口后虽然已有两个交易天时间,却未见继续往下寻底,当跌至1.2440-1.2460区域已见强劲承接力,不肯进一步考验上周五的1.2434低位,表现有点不甚寻常.其实以目前差不多一面倒看淡欧罗汇价的悲观市场情绪来看,欧罗兑美元应不难在前天欧洲市中段时间顺利下破上周五的低位,从而下试更重要的1.24支持关口才对,然而汇价连日来却在失守10天SMA支持后在1.2440/1.2460区域获得良好承接,最后收市时亦见10天SMA支持可以失而复得.

担心若汇价昨晚收市时已明显高于周初及周二的收市价,例如在1.2540水平以上,本周余下时间已不宜看得太淡了,反而小心汇价或在突破小时图的1.2619阻力后,将触发更多的补仓买盘入市,使汇价得以进一步突破在本周初亚洲市裂口高开后所造的1.2671高位,杀市场上众多看淡者一个措手不及.如欧罗兑美元本周五收市时意外地已见高于本周初的1.2671高位,相信到下周初当市场知悉希腊国会的选举结果后,若届时未见有市场所恐惧的希腊脱离欧罗区的情况出现,料欧罗兑美元将会进一步上试至50天SMA阻力.本周初欧罗兑英镑曾高见0.8154水平,此高位已略为升破50天SMA阻力,可惜50天SMA却很快便得而复失,出现假突破.到本周二更连10天SMA支持亦告失守,破位后一度急挫至0.8010水平才能喘定跌势,幸而汇价已自此低位回升至0.8065水平,看来汇价有望成功守稳在0.80心理关口以上,并跟随欧罗兑美元一同展开一个较为有力的反弹浪.

估计昨晚欧罗兑美元若能以近全日高位收市,欧罗兑英镑随后的走势将会明显转强,并可再度突破50天SMA阻力,相信欧罗兑英镑再次返回50天SMA阻力以上后,应不会是假突破了,而欧罗兑英镑在技术走势出现较大突破后,料欧罗汇价近个多月来的大弱势将有望告一段落.因此,如本周余下时间汇价一直未见向上出现大突破,配合若下周初已可证实希腊不会脱离欧罗区,使恐慌情绪逆转,届时欧罗汇价的走势有可能会出现由一个极端走向另一个极端的情况.(B09)