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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数低开,美国疲弱经济数据加剧市场担忧

路透香港6月14日电---香港股市周四开盘下跌,因美国疲弱的零售销售数据加剧全球经济疑虑,避险投资者没有理由进行大笔押注.

恒生指数.HSI开盘跌0.7%,恒生国企指数.HSCE开低0.5%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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