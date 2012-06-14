〔香港个股〕康师傅拟发行5亿美元五年期票据,息率3.875%

路透香港6月14日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周四称,拟发行于2017年到期的5亿美元票据,息率为3.875%.

康师傅在公告中并称,是次筹资所得款项将用于集团与百事公司(PEP.N)的战略联盟安排有关的资本开支、偿还集团若干银行贷款及作营运资金.

巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)为票据发行的联席账簿管理人及经办人,而瑞银UBSN.VX担任副经办人.

康师傅去年底以子公司5%的股权换得百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权.路透此前引述消息人士称,该交易已获中国商务部批准.[ID:nSH0100743]

康师傅周三收报18.72港元,过去一个月累计跌逾7%.(完)

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