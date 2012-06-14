〔香港个股〕康师傅拟发行5亿美元五年期票据,息率3.875%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周四称,拟发行于2017年到期的5亿美元票据,息率为3.875%.
康师傅在公告中并称,是次筹资所得款项将用于集团与百事公司(PEP.N)的战略联盟安排有关的资本开支、偿还集团若干银行贷款及作营运资金.
巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)为票据发行的联席账簿管理人及经办人,而瑞银UBSN.VX担任副经办人.
康师傅去年底以子公司5%的股权换得百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权.路透此前引述消息人士称,该交易已获中国商务部批准.[ID:nSH0100743]
康师傅周三收报18.72港元,过去一个月累计跌逾7%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。