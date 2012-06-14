〔港报社评〕领导人访港,送礼顺其自然--星岛日报6月14日

近年每逢7月,中央都会公布一些与港有关的政策,由于政策对港有利,有人称为送礼.今年是特区回归15周年,加上盛传国家主席胡锦涛来港,送礼的揣测又开始出现.香港回归15周年在即,国家发展和改革委员会副主任张晓强昨日表示,届时国家领导人将亲自到香港出席回归15周年活动,中央觉察当前国际经济情况不太好,对香港带来影响,他相信中央政府对香港的繁荣稳定发展,能够推出一些更有利的措施.

然而,近年"七一"送礼,要有叫好叫座的效果,变得不太容易.过去,中央送给香港的大礼,层次比较初阶.国人逐渐富裕,有外出旅游散心的需求,中央向香港提出自由行,是顺应本身需求,给香港近水楼台之利,先享受中国旅客消费好处.现在中港融合渐深,层次较高,很多措施有巨大的长远好处,譬如服务业合作,又或者人民币业务的深化,却未必即时见效,惊喜效果减少.香港近年经济不俗,失业率低,部分批评者更对送礼的要求都提高了.有些措施增加经济效益,但被指只是益了部分精英或个别行业,甚至质疑影响了市民生活.

回归15年,中国在民生经济上的关顾,港人应该相当清楚.中央在庆回归公布利好措施,大家自然欢迎,同时也希望是为香港好、中国好,各蒙其利.其实,香港人很有感性和人情味的一面,领导人来香港访问,能够到香港走走,感受一下社会气氛,表达对香港的爱护,让港人做做东道,已经是一件值得高兴的事.(A06)