〔港报社评〕中央继续挺港有实际需要--文汇报6月14日

张晓强透露,未来中国在交通基础设施建设方面对香港的支持将加强.在区域性合作方面,前海、横琴及南沙新区的规划发展正有序进行,前海开发或进一步推出优惠政策.对于CEPA实施中“大门开,小门不开”的问题,商务部已着手进行协调,相信问题不久后可妥善解决.在民生方面,中国将会继续提高对香港天然气供应保障能力,争取今年年底向港供气.

中央推出的挺港措施,大部分具有互利双赢的性质.一些挺港措施在对香港经济带来巨大支持的同时,也对香港社会带来某些影响.如个人游计划自2003年实施以来,已成为香港经济持续增长的支柱之一.不过,随着个人游旅客的增加,香港面临酒店和旅游设施承受力不足的问题,同时,个人游旅客也带动了酒店租金和部分物价的上涨.要解决个人游进一步扩大所面对的困难,香港需要多建酒店和旅游设施,并组织和增加有关商品的供应,以接待更多游客,而非变相闭关自守拒绝更多的中国游客,否则,对香港的长远发展不利.(A05)