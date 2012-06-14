〔港报社评〕中央继续挺港有实际需要--文汇报6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
国家发改委副主任张晓强昨日在北京会见香港传媒高层参访团时表示,中央一定会继续推进挺港措施,支持香港发展.今年香港面对的情况比较特殊,在国际金融经济形势波涛汹涌之际,特区政府换届,中央继续挺港有实际需要.中央继续挺港,既有利于新一届特区政府应对外围经济动荡,推动香港经济社会发展取得突破,也有助于推动国家的发展,具有双赢性质.
张晓强透露,未来中国在交通基础设施建设方面对香港的支持将加强.在区域性合作方面,前海、横琴及南沙新区的规划发展正有序进行,前海开发或进一步推出优惠政策.对于CEPA实施中“大门开,小门不开”的问题,商务部已着手进行协调,相信问题不久后可妥善解决.在民生方面,中国将会继续提高对香港天然气供应保障能力,争取今年年底向港供气.
中央推出的挺港措施,大部分具有互利双赢的性质.一些挺港措施在对香港经济带来巨大支持的同时,也对香港社会带来某些影响.如个人游计划自2003年实施以来,已成为香港经济持续增长的支柱之一.不过,随着个人游旅客的增加,香港面临酒店和旅游设施承受力不足的问题,同时,个人游旅客也带动了酒店租金和部分物价的上涨.要解决个人游进一步扩大所面对的困难,香港需要多建酒店和旅游设施,并组织和增加有关商品的供应,以接待更多游客,而非变相闭关自守拒绝更多的中国游客,否则,对香港的长远发展不利.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。