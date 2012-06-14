〔港报社评〕400万港元上车门槛,倒逼建居屋--香港经济日报6月14日

房屋协会一个上车盘最低门槛高达400万港元,在用家入市下仍迅速沽清.400万港元门槛并非中下阶层所能负担,凸显市民买楼能力与高楼价的矛盾,倒逼梁振英新政府要大建居屋纾民怨,但房策必须有弹性,免蹈八万五覆辙.

值得留意的是,以往新盘高售价,因有中国客争购与炒家入市的因素,惟房协的喜雅只许港人购买,加上额外印花税与喜雅的抽签方式,令认购者为本地用家,喜雅却仍大幅超额认购,市民不得不确认一个事实,就是在当前楼市气氛下,400万港元确是首次置业新盘市价.

私楼市场尤其新盘售价,显然已与中下阶层以至不少中产的置业能力脱节,置业难势令民怨再升,迫使新政府要急谋兴建一般市民可承担的上车价格的居屋,以弥补不少市民置业能力与新盘上车门槛的差距,以纾矛盾.如此新政府房策将有两方面必须调整.其一,大力增建居屋.其二,放宽申请居屋入息上限.

市场现实倒逼政府不得不调整房屋政策,以防民怨爆发,惟新政府在调整房屋政策、大建居屋之时,亦要汲取97年后八万五房策加重楼市急挫、损害民生经济的教训,新房策必须具相当弹性,设有监察市场变化的指标,按指标调整居屋以至其他房策的兴建与供应,切忌僵化.此绝对是说易行难,惟楼市已在现政府不作为、错误决策下变成大炸弹,新政府只得小心翼翼,为民拆弹.(A12)