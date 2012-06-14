〔港报社评〕任志刚倡议改动联汇,身分时机对象三不当--明报6月14日

金管局前任总裁任志刚发表论文,倡议政府视乎公众利益,改动联系汇率,包括联汇去留或扩阔联汇可兑换范围等;以任志刚的身分,这番倡议备受关注,港元汇价一度急剧波动.市场反应告诉任志刚,他这次做法极不恰当,既未对香港带来建设性好处,也挫损了他一贯予人的金融事务权威形象.

任志刚这次倡议之不当,首先是他的身分.任志刚是人民银行顾问,这个身分,使人联想到中央和特区政府对联汇是否有些想法,由他放试探气球,测试市场反应.从候任特首梁振英、财政司长曾俊华和金管局总裁陈德霖先后发言,明确表示联系汇率不会改变,足证任志刚测水温之说,绝无其事,但是事件已经触动港元汇价,一度扰乱了市场,实属不当.

任志刚第二个不当是选错受众对象.任志刚对联汇制度的熟悉程度,若他认为有什么问题、应该怎样改动,应该向中央、人行和特区政府献策献计,只要他在决策层面发挥作用,就不会给市场带来猜测和混乱;但是,现在任志刚将他的倡议,公告周知,罔顾事态的敏感度,以他娴熟联汇事务却犯如此低级错误,太不合情理.

任志刚第三个不当,是时机不当.欧债危机山雨欲来风满楼之际,各国和国际货币基金组织等都严阵以待,使危机爆发时减轻对经济的冲击;另外,香港还有约半个月就政府换届,特别希望金融市场保持稳定,以免重蹈15年前亚洲金融风暴的覆辙.任志刚的倡议,即使完全出于良好意愿,但是客观效果摇动了金融市场,以他与联汇的渊源和认识,出现这种情况,使人无法理解.

联系汇率并非神圣不可侵犯的图腾,绝对可以讨论,也应该检讨,但是不宜公开讨论和检讨.联汇制度应该如何,是政府的责任,也应该只是政府的责任.正常情况下,政府就联汇制度遇到什么情的应对,应该已经制定方案,当市民和投资者知悉改变时,政府已经实施新做法,然后提出详细解释而已.若遇到金融危机,政府才临时周章,研究联汇制度因应之道,是不负责任和失职,这样的特首和主事官员,都要问责下台.(A02)