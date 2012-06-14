〔中港经贸〕中国发改委副主任称中央将会继续推出挺港措施--报载

路透香港6月14日电---香港报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,而发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人币结算中心的独特作用.

今年7月1日将是香港回归15周年,及政府换届,届时国家领导人将会来港出席回归庆典.张晓强在北京会见香港传媒高层访问团时就表示,中央一定会继续推进挺港措施,支持香港发展.

文汇报引述张晓强在北京会见香港传媒高层访问团时表示,今年香港处于特殊的历史发展时期,一方面将举行回归15周年庆典,第二是香港新老政府将进行交接,新任行政长官将就职;再者,当前国际经济形势不容乐观,对香港经济带来一些影响.从发改委的角度,希望中央政府对香港发展推出一些更有利的措施.

"我相信中央政府一定会这样做."他说.

大公报的报导引述张晓强称,发改委会在七大方面支持两地谋求互利.在民生领域,国务院副总理李克强去年访港期间曾提出要加强粤港供水、供电、供气等网络合作,到今年下半年实现西气东输二线工程香港支线向香港供气.张晓强透露,内地将会继续提高对香港天然气供应保障能力.在价格方面,目前内地天然气价格仍低于国际价格,因此对供港天然气将以不增香港居民负担为原则.

在促进双向投资和金融合作方面,张晓强称,发改委会与相关部门联手继续支持境内机构赴港发人债,支持香港发挥人币结算中心的独特作用,并会支持境内企业设立香港海外投资平台.

文汇报报导称,在在区域性合作方面,前海、横琴及南沙新区的规划发展正有序进行,包括开展相关的立法工作,发改委正就相关内容展开研究.张晓强并透露,去年以来,广东省深圳市多次向国务院上报文件,建议国家在金融、财税、法制、人才、医疗教育和CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)先行先试六个方面,赋予前海比经济特区更加特殊的优惠政策.发改委在会同有关部门研究后，形成了"支持"的政策建议,现已正式上报国务院. (完)