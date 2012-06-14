〔投行观点〕高盛将中海油投资评级升至"买入",目标价则降至17.5港元

路透香港6月14日电---投行高盛发布报告,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的投资评级由"中性"升至"买入",目标价则降至17.5港元.

报告称,目前布兰特原油价位于每桶100美元下方,低于该行今年平均120美元的预估水平,但该行相信油价短期内将会回升,因预期中国下半年需求复苏且亚洲需求稳定,而中海油可望受惠于国际油价表现.

高盛并把中海油纳入其"确信"名单之内.不过目标价则由19港元降至17.5港元,以反映出市场风险回报下降.

中海油周四早盘逆市上涨,香港时间11:20,该股升0.54%,报14.8港元;大市恒生指数.HSI则跌0.68%.(完)