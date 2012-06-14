〔投行观点〕高盛将中海油投资评级升至"买入",目标价则降至17.5港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---投行高盛发布报告,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的投资评级由"中性"升至"买入",目标价则降至17.5港元.
报告称,目前布兰特原油价位于每桶100美元下方,低于该行今年平均120美元的预估水平,但该行相信油价短期内将会回升,因预期中国下半年需求复苏且亚洲需求稳定,而中海油可望受惠于国际油价表现.
高盛并把中海油纳入其"确信"名单之内.不过目标价则由19港元降至17.5港元,以反映出市场风险回报下降.
中海油周四早盘逆市上涨,香港时间11:20,该股升0.54%,报14.8港元;大市恒生指数.HSI则跌0.68%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。