〔香港热股〕两高层闪辞迫思捷环球续挫一成,分析师下调目标价(更新版)

(新增分析师评论)

* 思捷复牌后再挫逾一成

* 高层接连离职,令市场信心动摇

* 今年迄今涨幅尽失

路透香港6月14日电---管理层动荡,令以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周四复牌后再跌约一成,累计两天来市值已蒸发约三分之一.分析师也纷纷下调目标价格.

基金及券商人士指出,以思捷环球如此规模的公司,管理层相继离开,是相当负面的消息.且思捷甫开始花费庞大的转型计划,公司对未来走向以及可能继任者保持沉默,更让投资者信心动摇.

瑞穗证券分析师邓志豪报告里称,"两位极资深的管理层突然离职,显见引市场对以下情况的担心:目前营运状况、转型计划的进度及未来方向、公司管理层稳定度."

连同思捷最大市场--欧洲前景黯淡,他将思捷评级由"中立"调低为"表现不及大盘".目标价由15.5港元大砍至9港元.

"这显示公司管理架构极不稳定,"一不愿具名的零售板块基金经理说,"transformation(转型)花了这么多钱下去,吉赛儿(思捷代言人)的广告到处都可以看得到...到底要不要作下去?公司没有说明,投资人也看不清."

中午时,思捷大跌10.34%至9.45港元,稍早触及9.03港元,为去年11月24日8.96港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.50%.

继前一日晚间称就任三年逾的集团行政总裁Ronald van der Vis因家庭因素离职后,昨日收盘后于联交所发布公告称,Korber因私人原因即日起辞任董事会主席,由独立非执行董事柯清辉接任[ID:nSH0107771].

**今年来涨幅尽失**

被视为是思捷去年9月公布的180亿港元转型计划推手的Ronald van der Vis离职,令股价昨日盘中一度大跌约23%,创下14年来最大跌幅.股份并于下午停牌半日.

这也是公司去年9月宣布推动转型计划以来,第三位离职的高层.此前,与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,一度令股价重挫,新任财务总监邓永镛已于5月上任.[ID:nSH0102349]

思捷股价持续下跌,也让市场揣测是否会有被收购的机会.银行消息人士向路透表示,先前已有一些私募基金在评估思捷,现在股价持续下跌,将重新吸引这些买家的兴趣.

以新兴市场为主要标的Religare Capital Market研究部门亦称,思捷股价在7-8港元附近有强力支撑,因这会是私募基金感兴趣的价位.

由于产品缺乏新意,价格也无法与Zara、H&M等平价时尚品牌相比,思捷近几年在市场节节败退,去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司的转型计划,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.

而今年2月思捷缴出令市场意外的中期净利[ID:nSH0097867],令市场对于转型计划信心渐增,一度推升股价达到19.78港元,令年度涨幅一度达到近100%,是港股反弹股最受嘱目的一支.然而,以目前价格计划,思捷今年迄今已转为下跌5.7%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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