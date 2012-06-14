〔香港个股〕国泰航空5月客运量按年上升6.8%,货邮量则明显下降

路透香港6月14日电---香港国泰航空(0293.HK)周四称,其与旗下港龙航空5月份的客运量按年上升6.8%,货物及邮件的运量则明显下降.

国泰航空的新闻稿称,虽然运力减少,但5月的货物及邮件的运量为12.34万公吨,按年下降10.6%.同期的客运量则为235.8万人次.

该公司货运营业及市务总经理韦靖称,"香港及内地等主要市场出口需求在5月份仍然疲弱.长途航线,尤其是欧洲的进口需求下降,幸好亚太区内货运量保持平稳."

国泰航空收益管理总经理唐伟邦指出,港龙于5月加开四个新航点,令月内整体客运需求畅旺.但大部分航线经济舱收益率持续下降,头等及商务舱业务亦因收益率及载客量下跌而受影响.

今年首5个月,国泰航空的客运量累计上升9.1%,载货量则跌10.7%.

国泰航空周四早盘收跌1.64%,报12.02港元.(完)

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