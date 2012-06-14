〔香港个股〕国泰航空5月客运量按年上升6.8%,货邮量则明显下降

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---香港国泰航空(0293.HK)周四称,其与旗下港龙航空5月份的客运量按年上升6.8%,货物及邮件的运量则明显下降.
国泰航空的新闻稿称,虽然运力减少,但5月的货物及邮件的运量为12.34万公吨,按年下降10.6%.同期的客运量则为235.8万人次.
该公司货运营业及市务总经理韦靖称,"香港及内地等主要市场出口需求在5月份仍然疲弱.长途航线,尤其是欧洲的进口需求下降,幸好亚太区内货运量保持平稳."
国泰航空收益管理总经理唐伟邦指出,港龙于5月加开四个新航点,令月内整体客运需求畅旺.但大部分航线经济舱收益率持续下降,头等及商务舱业务亦因收益率及载客量下跌而受影响.
今年首5个月,国泰航空的客运量累计上升9.1%,载货量则跌10.7%.
国泰航空周四早盘收跌1.64%,报12.02港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。