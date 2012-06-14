〔离岸人民币〕香港将出台系列措施促离岸人民币发展,包括扩大居民日兑换额度等--消息

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透香港6月14日电---两位消息人士周四透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.
此前,香港规定每日本地居民的个人兑换人民币上限为2万元,每日向内地账户汇款的上限则为8万元.
"(兑换)2万和(电汇)8万的上限都会扩大...,近期你会看到和人民币有关的政策密集出台",一位了解情况的银行消息人士对路透表示.
香港金管局通知媒体于周四下午举行新闻发布会.惟了解情况的消息人士称,此次新闻会另有议程,可能不会公布上述消息.
金管局相关人士对路透上述新闻未予置评.
在七一香港回归纪念日之前,香港多家报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)
--记者 毕晓雯 ; 审校 屈桂娟
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)