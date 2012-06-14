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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 14:47 BJT

〔离岸人民币〕香港将出台系列措施促离岸人民币发展,包括扩大居民日兑换额度等--消息

路透香港6月14日电---两位消息人士周四透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.

此前,香港规定每日本地居民的个人兑换人民币上限为2万元,每日向内地账户汇款的上限则为8万元.

"(兑换)2万和(电汇)8万的上限都会扩大...,近期你会看到和人民币有关的政策密集出台",一位了解情况的银行消息人士对路透表示.

香港金管局通知媒体于周四下午举行新闻发布会.惟了解情况的消息人士称,此次新闻会另有议程,可能不会公布上述消息.

金管局相关人士对路透上述新闻未予置评.

在七一香港回归纪念日之前,香港多家报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)

--记者 毕晓雯 ; 审校 屈桂娟

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