〔香港房地产〕政府决定拆卸中环政府合署西座大楼,拟BOT形式与发展商合作

路透香港6月14日电---香港政府周四宣布,决定将拆卸政府西座大楼,改建为集写字楼和政府机构社区(GIC)用途的办公大楼,政府并将首次在土地项目以BOT(兴建-营运-移交)模式与私人发展商合作,政府将保留业权.

被称为中环"政府山"的范围,现时为政府合署中、东和西座的大楼,政府此前原计划将中座和东座改为律政司总部和办公楼,而历史保育价值稍逊的西座则拆卸,改建为商业及购物中心综合项目,但建议遭到一些保育人士反对.

发展局局长林郑月娥在发布会上称,政府经过修订后订出最后的方案,包括重建后大楼的地积比率为7.05倍,将休憩空间由6,800平方米增加至7,600平方米,这令建筑物占土地覆盖比例减至四分之一.

此外,政府决定取消将西座土地作为综合发展区的建议,改为主要作政府机构社区用途,并且不会卖地,而以BOT形式与私人发展商合作.

"发展商斥资建成后,要交回公众休憩空间予政府,以及交还属于GIC的空间予政府,现估计合约期不长于30年,届时物业将全数交还予政府."林郑月娥表示.

事实上,中环区一直是香港的金融核心地带,土地资源相当珍贵.早前中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)就以48.8亿港元,购入入中环干诺道中50号全幢甲级写字楼,创香港历来最贵全幢商厦成交;而按实用面积计算的平均尺价,亦创全港第二高.

林郑月娥表示,政府西座大楼符合公众利益,政府亦要在经济进步和环境保育中取得平衡.由于政府山中的中座和东座大楼,分别被古物谘询委员会的专家小组评为"一级"和"二级"建筑物,而西座则评为"三级",因此政府决定保留中和东座,并拆卸西座重建.

林郑月娥表示,香港的写字楼租金昂贵,往往令一些有意进驻香港的国际机构却步,"将西座重建为GIC用途,将可让香港有实力去和邻近城市争取有利香港发展的机构进驻."

她并称,将于今年底向发展商就BOT项目发出邀请意向书,预计2013年上半年可就土地进行公开招标.(完)