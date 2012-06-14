〔离岸人民币〕香港将增加居民日兑换额度,扩大人民币资金池--消息(更新版)

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
(新增分析师评论,以及金管局最新公布向合格机构提供人民币流动资金)
* 促进香港离岸人民币发展的系列措施将于近日出台--消息
* 香港居民兑换人民币和向内地账户汇款每日上限将调高--消息
* 有利人民币资金池扩大--分析师
* 金管局最新公布,向本地合格机构提供人民币流动资金
路透香港6月14日电---香港人民币存款已连续数月下降,对进一步促进离岸人民币市场的发展稍显不利.而消息人士指出,香港近日将出台提高本地居民每日人民币兑换上限等举措,有利于离岸人民币资金池的扩大.
分析人士表示,目前人民币大幅升值的可能性已减弱,扩大兑换上限应不会引发人民币需求量的突然增加.
两位消息人士周四对路透表示,香港将于近日宣布扩大本地居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.
香港居民现时每日的个人兑换人民币上限为2万元,每日向内地账户汇款的上限则为8万元.
"(兑换)2万和(电汇)8万的上限都会扩大...,近期你会看到和人民币有关的政策密集出台",一位了解情况的银行消息人士表示.
金管局相关人士对上述新闻未予置评.
另外,香港金管局最新公布指出,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排;同时将以人民币流动资产比率来取代风险限额,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.
香港金管局于周四下午举行新闻发布会,通报关于向合格机构提供人民币流动性的相关安排.
**时机合适**
香港人民币存款已连续五个月出现下跌,至4月底减至5,524亿元,环比下降0.4%.如果人民币资金池规模过小,将严重影响相关人民币产品的推出,包括人民币计价的股票等.
进一步增加人民币资金池的规模,提高其在香港的流动性,助力香港成为人民币离岸中心,成为中国央行与香港金管局共同的议题.
在香港的一家中资银行消息人士称,"以前换10万元要五次,现在一次就差不多了,还是对存款增长有正面影响."
按上述银行人士的话分析,此次兑换上限将调至8-10万.
该人士并表示,"短期看不会有太大的影响,毕竟人民币升值预期没有了...,但长期看,减少了摩擦成本,有利于香港人民币存款的缓慢增长."
在七一香港回归纪念日之前,香港多家报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.
张晓强在接受香港传媒访问时还透露,今年"七一"国家领导人将会到港出席庆回归活动.市场盛传国家主席胡锦涛将会继2007年后,再次访问香港.
过去每逢有国家领导人访港,均同时附送"大礼",例如去年8月副总理李克强首度访港,就在离岸人民币市场方面推出多项举措,包括把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国、开展外资银行以人民币增资试点、支持香港企业用人民币到境内直接投资、允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场、允许境内企业在香港发行人民币债券、中央政府在港发行国债将作为长期制度安排等.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
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