〔香港金融〕金管局称将向合格机构提供人民币流动资金安排

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透香港6月14日电---香港金融管理局周四表示,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排,同时将以人民币流动资产比率来取代风险限额,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.
金管局发布通告指出,自6月15日起,人民币业务的参加行将透回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.
金管局同时表示,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,即日起认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.
随着伦敦等亦表露成为人民币离岸中心的意图,香港面临不小竞争.
两位消息人士周四稍早透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.[ID:nSH0107915]
在七一香港回归纪念日之前,香港多家章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)