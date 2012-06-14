版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 16:52 BJT

〔香港金融〕金管局称将向合格机构提供人民币流动资金安排

路透香港6月14日电---香港金融管理局周四表示,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排,同时将以人民币流动资产比率来取代风险限额,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.

金管局发布通告指出,自6月15日起,人民币业务的参加行将透回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.

金管局同时表示,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,即日起认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.

随着伦敦等亦表露成为人民币离岸中心的意图,香港面临不小竞争.

两位消息人士周四稍早透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.[ID:nSH0107915]

在七一香港回归纪念日之前,香港多家章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)

浏览香港金融其他新闻,请点选[HK-FINS-CMN]

浏览金管局相关公告,请点选:(here)

(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐