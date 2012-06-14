〔香港金融〕金管局称将向合格机构提供人民币流动资金安排(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 金管局开放人民币资金流动安排
* 参加行可透过七天期回购取得人民币
* 金管局称此不意味有流动性问题
路透香港6月14日电---香港金融管理局周四表示,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.此举将有助于本地金融机构有更稳定的人民币来源.
金管局发布通告指出,自6月15日起,人民币业务的参加行将透回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.
金管局助理总裁刘应彬称,"此措施有助于香港资本市场活动,并强化香港作为离岸人民币中心的地位."
他同时强调,此举并不意味着香港出现任何流动性问题,反而可视为是长期措施,让银行未来一旦遭遇任何资金需求时,都有信心能获得后援.
"这会让(参加行)有更强的信心,提供更好的服务予他们的客户,无论是本地或海外."刘应彬向记者说.
金管局未在通告中标明利率水准,仅表示,将参考市场利率决定.
金管局同时表示,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,即日起认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.
随着伦敦等亦表露成为人民币离岸中心的意图,香港面临不小竞争.
两位消息人士周四稍早透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.[ID:nSH0107915]
在七一香港回归纪念日之前,香港多家报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良/林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。