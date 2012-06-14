〔香港金融〕金管局称将向合格机构提供人民币流动资金安排(更新版)

(新增细节)

* 金管局开放人民币资金流动安排

* 参加行可透过七天期回购取得人民币

* 金管局称此不意味有流动性问题

路透香港6月14日电---香港金融管理局周四表示,将向本地可参与人民币业务的合格机构,提供人民币流动资金安排,以巩固香港作为离岸人民币中心的地位.此举将有助于本地金融机构有更稳定的人民币来源.

金管局发布通告指出,自6月15日起,人民币业务的参加行将透回购协议,获得人民币流动资金,期限为一星期,合格抵押品为外汇基金票据、债券,香港特区政府债券以及中国政府在香港发行的人民币债券.

金管局助理总裁刘应彬称,"此措施有助于香港资本市场活动,并强化香港作为离岸人民币中心的地位."

他同时强调,此举并不意味着香港出现任何流动性问题,反而可视为是长期措施,让银行未来一旦遭遇任何资金需求时,都有信心能获得后援.

"这会让(参加行)有更强的信心,提供更好的服务予他们的客户,无论是本地或海外."刘应彬向记者说.

金管局未在通告中标明利率水准,仅表示,将参考市场利率决定.

金管局同时表示,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,即日起认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.

随着伦敦等亦表露成为人民币离岸中心的意图,香港面临不小竞争.

两位消息人士周四稍早透露,香港将于近日宣布扩大香港居民每日人民币兑换上限,以及每日向内地银行账户汇款上限等措施,旨在增加人民币在香港的流动性.[ID:nSH0107915]

在七一香港回归纪念日之前,香港多家报章周四引述国家发改委副主任张晓强称,中央将会继续推出挺港措施,发改委并会在民生、金融等七大方面支持两地谋求互利;并继续支持境内机构赴港发人民币债券,支持香港发挥人民币结算中心的独特作用.(完)

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