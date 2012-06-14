《香港报摘》--经济日报6月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--西班牙主权评级遭连降三级至接近垃圾级别,刺激10年债息首次升破危险的7厘关口,连同希腊选举前景不明朗,令欧洲股市下滑,但美国劳工及通胀数据疲弱,增加联储局推刺激经济政策机会,美股不跌反升,欧股跌势纾缓.
* 其他:
--金管局继上月取消人民币未平仓净额上限后,昨日再公布两项优化措施,令银行可计入更多人民币资产;银行界估计,料为市场释出最多1,000亿元人民币流动性.
--思捷(0330.HK)新任主席柯清辉表示,公司营运无大问题,整体仍然保持正现金流;现时首要任务是稳定军心,现已招聘行政总裁,无论是通过内部提升或是对外招聘,预计三个月内会找到合适的行政总裁继任人.
--随着离岸人民币资金回流渠道增加,渣打(2888.HK)香港环球市场主管陈铭侨表示,预期到今年底本港人民币客户存款为6,000亿元,与去年相若;计及存款证的资金池规模将达6,500-7,000亿元.
--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)5月份商品煤产量为882万吨,按年跌4%;销售量则升8.9%至1,193万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。