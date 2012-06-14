《香港报摘》--经济日报6月15日

* 要闻版头条:

--西班牙主权评级遭连降三级至接近垃圾级别,刺激10年债息首次升破危险的7厘关口,连同希腊选举前景不明朗,令欧洲股市下滑,但美国劳工及通胀数据疲弱,增加联储局推刺激经济政策机会,美股不跌反升,欧股跌势纾缓.

* 其他:

--金管局继上月取消人民币未平仓净额上限后,昨日再公布两项优化措施,令银行可计入更多人民币资产;银行界估计,料为市场释出最多1,000亿元人民币流动性.

--思捷(0330.HK)新任主席柯清辉表示,公司营运无大问题,整体仍然保持正现金流;现时首要任务是稳定军心,现已招聘行政总裁,无论是通过内部提升或是对外招聘,预计三个月内会找到合适的行政总裁继任人.

--随着离岸人民币资金回流渠道增加,渣打(2888.HK)香港环球市场主管陈铭侨表示,预期到今年底本港人民币客户存款为6,000亿元,与去年相若;计及存款证的资金池规模将达6,500-7,000亿元.

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)5月份商品煤产量为882万吨,按年跌4%;销售量则升8.9%至1,193万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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