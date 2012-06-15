〔港报财经评论〕蓝筹发债讯号--信报6月15日

蓝筹发债讯号/ 习广思

恒指开市后失守19,000点,走势反覆回落,午后因欧洲股市偏淡而跌幅扩大,收报18,808点,下跌218点,大市成交额只有382亿港元,沽空比率9.49%.牛熊证开始有异样,大量牛证在19,100-19,399点之间涌现,按牌理看是淡仓急速增加,但阴谋论牛熊多是逆向而行,例如上月博反弹牛证全面被杀,这次会否出现反高潮,熊证被屠?七一前,中国赠兴,发行230亿元人民币债券,由财政部负责发行,其余礼物未有公布,但证券股率先炒起,国泰君安(1788.HK)、海通(0665.HK)股价上升.但说这批人债,有iBond珠玉在前,加上人民币升值预期下降,以及银行争夺人仔提高存款利息,人债吸引力大为下降.

不过,只要一看这份礼的安排,其实是政治多于一切,只向个人投资者发行55亿元人民币,属两年期国债,其余3-15年期的债券是向机构投资者招标发行.无疑,零售投资者应该买短债,但息率偏低,倒不如做人仔存款罢了.甚至乎,买领汇(0823.HK)罢了,其股价在业绩后再升,有机会突破配股前高位呢.思捷(0330.HK)股价再跌12.4%,成交额9.57亿港元.早市一个反弹为基金提供出货机会,但未弹已散,分析员全面削价,伤过一次心或可挽回,伤尽人心则无可挽回,讲投机还可以,讲投资则可免了.思捷股价如此暴跌,相信会有投资者想博反弹,但留意昨天沽空率并非特别高.事实上,接下来的解画,都罢了,最重要的是看对冲基金Lone Pine Capital的动作,大鳄被蒙在鼓里,趁股价调整时不断吸纳,如今是止蚀定坐艇?

港股虽然疲弱,但部分受惠减息、政策的股份,依然颇为有镬气.中资电力股先受惠煤价回落,再有减息降债务负担,发改委再实施阶梯电价,多只电力股急升,并且见超买,华电国际(1071.HK)升7.28%、中国电力(2380.HK)升5.73%、华能(0902.HK)升1.48%.这批股份已见超买,短期或有调整,但中长线趋势已改善.内房股经过急升后,股价开始调整,会是买入的机会.其次,香港楼市小阳春结束,但地产股在大行落力唱好下,走势渐见改善,新地(0016.HK)整固多时,新世界(0017.HK)有机会突破下降轨.(B02)

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欧罗乏力挑战1.26阻力/ 苏子

本周二欧罗兑英镑当触及0.8009低位后便迅即止跌回稳,未见跌破0.80心理关口,到前天汇价更以大阳烛返回10天及20天SMA阻力以上,惟昨天汇价升至50天SMA的0.8105关键阻力附近便开始呈现争持待变的格局,未能顺势进一步破关而上,再次挑战本周初亚洲市所造的0.8152高位,昨天欧洲市早段在触及0.8121高位后便遇上严峻沽压,并令小时图呈现两枝大阴烛回落至0.8090水平徘徊,使50天SMA再次得而复失.而昨天欧洲市因欧罗兑英镑的升势再次受制于50天SMA阻力,使欧罗兑美元即使在昨天欧洲市早段突破亚洲市的1.2578高位后,亦乏力挑战1.26的重要即市阻力及前晚美国市所造的1.2610高位阻力,反而在触及1.2589高位后迅即下试至1.2540低位才止跌回稳,而此低位刚好为20天SMA支持所在.

欧罗兑美元已自1.2540低位逐步回升至亚洲市的1.2578高位附近争持.至于昨晚汇价能否有力再次破关而上,并顺利突破前晚的1.2610高位阻力,那要看昨晚欧罗兑英镑能否再次升回并企稳在50天SMA阻力以上波动及收市.如昨晚欧罗兑英镑一直受制于50天SMA阻力,担心欧罗兑美元即使可以升逾前晚的1.2610高位阻力,但当到达小时图的1.2619阻力及今年1月的1.2622低位附近时便再次乏力上升,暂时未必有力挑战本周初的1.2671高位.相信在本周日市场知悉希腊国会选举结果前,不少投资者亦不会有胆识于1.26关口以上大手追入欧罗兑美元,反而会触发一些于低位入市的好仓的获利沽盘,从而限制了汇价在升至1.26关口以上后的上升动力.故昨晚欧罗兑美元即使升逾前晚的1.2610高位,随后出现假突破并返回1.26关口以下收市的可能性不容抹煞.

不过,如果昨晚欧罗兑美元能在市场仍然担心希腊国会的选举结果的不明确因素下而成功破关而上,而欧罗兑英镑更在再次升逾50天SMA阻力后以单边市形式继续上升并以近全日高位收市,那便小心大炒家可能已预早知悉希腊选举结果而先行把欧罗汇价炒高,故汇价今日继续上升并在周线图上以阳烛利好形态收市的可能性大增.如今晚欧罗兑美元的收市价能在本周初的1.2671高位附近甚至更高水平,那便要提防下周初汇价将会再次裂口高开,随后将挑战50天SMA的1.2855关键阻力.如下周初欧罗兑美元果真可以裂口高开,相信届时其他高风险资产价格,特别是环球股市将可摆脱自5月初以来的大弱势,市场的风险胃纳亦会因此明显大增,这有利避险货币如美元及日圆自近日高位向下作出较深的调整市,料美元兑日圆将可返回100天SMA的80.25阻力及20天保历加通道的80.18顶部阻力以上波动.(B09)