〔港报财经评论〕中央七一送礼,中银最能受惠--经济日报6月15日

中央七一送礼,中银最能受惠/ 林瑞芬

恒指昨回218点,收报18,808,大市成交只得382亿港元,屏息以待希腊选举结果.穆迪未为欧洲出手打救西班牙银行业所感动,把西班牙主权债务评级调降三个级别,从A3降到Baa3.若西班牙评级再遭进一步下调,将沦为垃圾级.西班牙10年期国债息率昨升近7厘,意大利债市亦被拖累,10年期国债息率持续高企6厘楼上,欧猪国债息高涨压力未平.在欧元区国家中,穆迪对爱尔兰、希腊、葡萄牙和塞浦路斯的评级均为垃圾级.其中爱尔兰、希腊和葡萄牙已提出救助并获得资金,由此市场估计西班牙最终要全面的国家救助,非只救银行业那么简单.路透社调查显示,受访59位分析师中有35位认为,西班牙可能在未来12个月内需要全面的国家救助,步上希腊、爱尔兰和葡萄牙的后尘.不过,在受访59位分析师中,有37位预料,尽管欧洲领导人竭力化解肆虐两年的欧债危机,但面临诸多障碍,且经济极度疲弱,欧元区至少会在未来一年以目前的困局存在.

市场不预期欧元区政治博弈格局大变,欧洲先后两次超于市场预期力量地出手,反映”非危不救”,”一救倾力”之背后思维.欧洲央行周四发布月度报告指出,欧元区经济增长仍然疲弱,不确定性增加对信心和预期构成压力,经济前景面临的下跌风险加大.加上,市场对西班牙国债疑虑未平,下周是很重要的一周发展.假如因循之前欧债问题发展调子预测,非危不救,希腊结果如推动债务危机陷恐慌处境,出手的将不单是欧洲,可能连美国等都要帮一把.所以,看淡的投资者都保持有限度反击,怕真的来个全球大救市,会被挟,期指昨跌173点子至18,760,大市沽空比率约9.4%.

外围风雨飘摇,前途未卜,望阿爷打救赐甘露,国家发改委本周暗示,香港七一回归15周年之际,访港的国家主席胡锦涛会推出挺港措施,或落实港股ETF于中国内地挂牌.所见香港上市的证券股昨日普遍逆市上升,申银万国(0218.HK)升7.08%、海通国际(0665.HK)升5.5%、国泰君安(1788.HK)升3.3%、第一上海(0227.HK)升3.4%.在中国内地股市仍在筑中期底部,交投不大炽热下,炒作这些股份,还是要冒一些风险.讲稳阵,还是留意大价大蓝筹的中银香港(2388.HK),事关香港人民币离岸中心料愈做愈大,中银香港最能受惠.(012)

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煤价跌库存升,煤炭股宜观望/ 余少文

中港股市踏入今周日升日跌,继续在低位徘徊,后市仍不明朗.至于电力股受惠政策而呈强,相反煤炭股受累政策则每况愈下,近日再受到煤价急跌及库存急升困扰,可谓”福无双至,祸不单行”.国企指数昨日跌139点或1.4%,收9,518点,完全抵销周三的138点升幅,成交额降至97亿港元,不足20%主板H股逆市上升,尤其火电电力股表现最好,三只火电股都见1年高位.而红筹指数则跌46点或1.2%,收3,783点,成交额降至29亿港元,成分股只有粤海投资(0270.HK)、华晨中国(1114.HK)和北京控股(0392.HK)可以逆市上升.电力股表现强势,过去至今都强调是受惠政策扶持,除了煤价下跌令成本骤降外,中国肯上调电价,成为电力股近期跑赢大市的原因.至于跟电力股息息相关的煤炭股,早年受惠煤价市场化,在煤价持续上升令电力股业绩重创期间,煤炭股盈利则持续上升,但今年盈利则受到中国去年底的限价令而开始受压,可谓”十年河东、十年河西”.

其实,煤炭股虽面对煤价下跌压力,彭博综合证券商预测数据,也料煤炭股今年盈利增长会放缓,惟预测PE仍可保持单位数,如行业前列的中国神华(1088.HK)、兖州煤业(1171.HK)和中煤能源(1898.HK),今年预测PE分别为8.9倍、6.3倍和7倍,如撇除前景因素,确实仍有一定吸引力,也难怪仍有不少券商看好煤炭股.不过,煤炭股近期压力或会加深,因为中国中国内地煤体和证券商报道,全国重点电厂煤炭库存超过8,800万吨,创历史新高.而秦皇岛截至12日止,该港煤炭库存达925.5万吨,较2008年11月19日创下的941.5万吨,只差16万吨,又跟该港1,050万吨的堆存能力相差124.5万吨,主要是因为市场需求减弱,供应又增加,导致港口和电厂库存上升.即使夏季将至,但电厂日耗煤并未显着上升,也令业内对夏季的用煤高峰期并不乐观.

煤价方面,秦皇岛港5,500大卡动力煤挂牌价截至周三,每吨为745元人民币,较5月底765元人民币,下跌近3%,如比对去年6月中旬高位840元人民币计算,不足一年下跌11%.当然,中国将煤价限制不高于800元人民币,是煤炭股股价下跌原因,只是目前5,500大卡动力煤现价跟800元人民币仍有55元人民币差距,可显示市场低迷.再加上中信建设证券提及,欧洲动力煤到岸价继续下跌,印尼能源矿产部又发布下调6月出口动力煤指导价,似乎煤价短期内难以反弹.(010)