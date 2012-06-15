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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 09:46 BJT

〔香港股市〕恒生指数小涨,思捷环球反弹6.3%

路透香港6月15日电---香港股市周五开盘小涨,本周料录得涨幅,不过在周末的希腊选举之前成交可能继续低迷.

恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE均高开0.6%.

思捷环球(0330.HK)开盘反弹6.3%,过去两个交易日该公司的管理层改组方案使股价大跌近三分之一.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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